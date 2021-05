Een man is zondagochtend ernstig gewond geraakt nadat hij van het dak viel. Dat gebeurde bij een schoolgebouw in Ronde Klip.

Uit onderzoek is gebleken dat de man bezig was met schoonmaakwerkzaamheden op het dak, toen hij om nog onbekende redenen uitgleed en naar beneden viel. Hij raakte ernstig gewond aan zijn hoofd en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

De arbeidsinspectie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk.

Bron: DolfijnFM