PBC | Wetgeving goksector mogelijk vertraagd

Persbureau Curacao

WILLEMSTAD – De nieuwe wetgeving voor de goksector op Curaçao loopt mogelijk vertraging op. Dat zegt minister Silvania tegen website iGaming.

“We streven er op dit moment naar om de landsverordening en het landsbesluit in maart 2023 aan te nemen. Dit is echter afhankelijk van een aantal factoren waar wij geen invloed op hebben. Daarom kunnen we niet garanderen dat de wetgeving in maart 2023 in werking treedt.”

Wat de factoren precies zijn, wordt niet gezegd. Maar radicale hervormingen kunnen betekenen dat de vergunninghoudende bedrijven van het eiland naar elders verhuizen en dat operators al aan back-upplannen werken als Curaçao overstapt op nieuwe wetgeving.

Silvania zegt dat het eiland ver vooruit is in het proces om de suggestie van de sector over te nemen van een stapsgewijze hervorming van de regelgeving, in plaats van een massale herziening van de ene op de andere dag.

“De grootste uitdaging is zeker het vinden van de perfecte balans tussen de behoeften van de overheid en de toezichthouders, de operators, de trustsector en natuurlijk de speler.”

Curaçao heeft in de landsverordening in ieder geval een overgangsperiode opgenomen voor aanbieders die op dit moment online kansspeldiensten aanbieden met een Curaçaose vergunning.

Omvang

Volgens de minister is voorzichtigheid geboden als het gaat om de omvang van de sector in te schatten. Die is volgens hem niet goed gereguleerd en inzicht in de omvang daarom moeilijk te geven.

De landsverordening die (online) kansspelen regelt is al opgesteld, evenals het bijbehorende landsbesluit. De wet is beoordeeld door de juridische afdeling van de regering en hun opmerkingen worden momenteel in de wetgeving opgenomen, zegt Silvania.

Maar cryptgokken is volgens de minister van Financiën nog niet opgenomen in de wetgeving en het aanbieden van deze diensten zal voorlopig niet mogelijk zijn met een Curaçaose vergunning.

Verder raadpleegt het ministerie van Financiën momenteel de trustsector van Curaçao voor hun laatste opmerkingen over de inhoud van de wet. Het komende halfjaar doorloopt de wet de laatste fasen van het wetgevingsproces met uiteindelijk een stemming in het parlement.

Volgens IGaming vrezen operators dat de nieuwe kansspelwetten van Curaçao stortingsdrempels zullen invoeren en verplichtingen zullen eisen ten aanzien van identificatie van spelers.

Bron: Persbureau Curacao