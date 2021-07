PBC | Knops: Hervorming kansspelbeleid Curaçao schiet maar niet op

Persbureau Curacao

Er wordt onvoldoende voortgang geboekt met de hervorming van het kansspelbeleid, waardoor Curaçao kwetsbaar blijft voor malafide online gokpraktijken en potentieel veel inkomsten misloopt. Dat schrijft staatssecretaris Raymond Knops in de Uitvoeringsrapportage van de landspakketten Aruba, Curaçao en Sint-Maarten over het Tweede Kwartaal van 2021.

In het landspakket Curaçao dat onderdeel is van COHO komt het eiland met een getrapt plan voor de modernisering en hervorming van het aanbod van online-kansspelen. Zo moet nieuwe wet- en regelgeving voorzien in een onafhankelijke toezichthouder op online kansspelen. Die gaat licenties verstrekken en handhaaft indien nodig, waarbij als uiterste interventie de licentie kan worden ingetrokken.

- Advertentie -

Ook zal er een waarborg komen dat aanbieders van online kansspelen vanuit Curaçao handelen conform wet- en regelgeving van de landen waarop zij zich op richten.

Curaçao neemt tevens maatregelen om via de Curaçao Gaming Control Board en de Belastingdienst de door licentiehouders verschuldigde belastingen en licentievergoedingen worden geïnd.

Het plan dat toeziet op de wet- en regelgeving is door Curaçao nog niet formeel ter bekrachtiging aangeboden aan Nederland. De deadline was 1 maart en is hiermee volgens Knops overschreden.

Bron: Persbureau Curacao

Naschrift KKC