PBC | Bicentini wil Hiddink graag opvolgen

Persbureau Curacao

Bicentini is bereid te praten over een terugkeer naar Curaçao om Hiddink tijdelijk op te volgen. De voormalige bondscoach van Curaçao zegt nog niet te zijn benaderd door de Curaçaose bond. Die strikte Patrick Kluivert voor de tijdelijke klus.

“Ik heb bij mijn afscheid gezegd dat ik altijd bereid ben om terug te keren”, zegt de coach die inmiddels actief is als assistent-trainer van de Canadese nationale ploeg. “Met Canada spelen we in juni tegen Aruba en Suriname. Als we daar goed doorheen komen, wacht een tweeluik met Haïti”, vertelt hij.

“Maar Curaçao is mijn land, mijn ding. Dus als ze mij vragen om terug te keren, dan ben ik zeker bereid daarover een gesprek aan te gaan. Haast is dan wel geboden, want begin juni speelt Curaçao tegen de Britse Maagdeneilanden en Guatemala. Dus de tijd dringt.”

Corona

Reden voor de wissel is dat bondscoach Guus Hiddink ziek is. Naar verluidt geveld door het coronavirus. Hoe zijn gezondheidstoestand precies is, is onduidelijk.

Bicentini volgde in augustus 2016 Kluivert op als bondscoach. Hij werd met Curaçao in 2017 Caribisch kampioen. Het land plaatste zich onder hem ook tot twee keer voor de Gold Cup. In augustus 2019 werd Bicentini ineens terzijde geschoven ten faveure van Guus Hiddink.

Er moest een rechtszaak aan te pas komen om de afwikkeling van zijn contract – dat doorliep tot en met het WK van 2022 – op een nette wijze te kunnen ontbinden. Dat Hiddink akkoord ging met Curaçao vooraleer er overeenstemming was met Bicentini over het afkopen van zijn contract, werd hem in de voetbalwereld bijzonder kwalijk genomen.

WK-kwalificatie

Curaçao leidt met Guatemala de dans in groep C van de eerste WK-kwalificatieronde in de Concacaf-zone. De nummer 1 uit die groep speelt zeer waarschijnlijk een dubbel tegen Panama. De winnaar daarvan bindt in de derde en laatste kwalificatieronde de strijd aan met Mexico, Costa Rica, Verenigde Staten, Jamaica, Honduras en twee andere winnaars uit de tweede kwalificatieronde.

Bron: Persbureau Curacao