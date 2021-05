PBC | Actieve cases stijgt naar 64

Persbureau Curacao

WILLEMSTAD – De autoriteiten in het CMC hebben hun cijfers naar boven gecorrigeerd. In plaats van 17 patiënten liggen er 22 in het ziekenhuis. Deze patiënten waren opgenomen op verdenking en bleken eerst niet besmet. Nu wel.

Eén patiënt mocht de Intensive Care verlaten, maar een andere patiënt overleed.

Er liggen nu nog 13 patiënten op de afdeling intensieve zorg. Bij de testcentra werden vier mensen positief bevonden op een totaal van 721 afgenomen testen. Een testratio derhalve van 0,5 procent. Het totaal aantal actieve cases op curaçao is nu 64. Drie meer dan woensdag.

Bron: Persbureau Curacao