WILLEMSTAD – Een 36-jarige vrouw is woensdag gearresteerd op verdenking van onder meer fraude. Ze wordt gezien als medeplichtige in een zaak waarin gestolen is op het werk, documenten zijn vervalst en geld is witgewassen.

De vrouw is voorgeleid en zit nog vast in afwachting van verder onderzoek.

