ParadiseFM | Zwemmer verdronken bij Marichi

Een man is zondagochtend verdronken bij Marichi, vlakbij Punda. Zwemmers zagen de man op de bodem liggen en hebben meteen de hulpdiensten ingeschakeld.

Nadat de man uit het water werd gehaald, bleek hij niet meer te redden. Uit onderzoek van de politie blijkt dat de man ’s ochtends was gaan zwemmen en om nog onbekende redenen in de problemen is geraakt tijdens het zwemmen. Hij zou volgens de EXTRA heel veel water binnen hebben gekregen.

Nadat hij aan land was gebracht, bevestigde een dokter dat de man is overleden.

Bron: ParadiseFM