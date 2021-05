ParadiseFM | “Scheepvaart in gevaar”

De lokale scheepvaart is in gevaar door een kapotte vuurtoren op Oostpunt. Dat zegt Willy Maal in het Antilliaans Dagblad. De toren werkt al jaren niet meer en staat op het terrein van Maal.

De grootgrondbezitter bezit een groot deel van Oostpunt. Het onderhoud is volgens hem echter de verantwoordelijkheid van de overheid. Hij vertelt tegen de krant regelmatig klachten te krijgen van vissers en recreatieboten over de kapotte vuurtoren. Hij geeft die klachten door aan de overheid.

Maar Maal zegt al meer dan een jaar geen enkele reactie te hebben gekregen van de VVRP-minister Jesus-Leito. Naast achterstallig onderhoud, heeft de overheid al elf jaar geen huur betaald voor het terrein waarop de toren staat. Dat betreft een bedrag van honderd gulden per jaar, aldus Maal.

Bron: ParadiseFM