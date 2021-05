ParadiseFM |‘Nationale assemblee’ moet eiland post-corona vormgeven

Komende maandag, dinsdag en vrijdag praat de overheid met diverse belangengroepen over de vraag ‘hoe verder, nadat een groot deel gevaccineerd is’.

Dat vertelde premier Rhuggenaath vandaag tijdens een ‘relato di dia’. Onder andere vertegenwoordigers uit toerisme, onderwijs, horeca en winkels schuiven aan om mee te praten tijdens een zogenaamde ‘nationale assemblee’.

Doel is om protocollen te ontwikkelen waardoor nieuwe verzwaring van maatregelen in de toekomst niet meer nodig is.

De premier gaf niet veel details, maar aangenomen wordt dat onder andere aan bod komt, hoe om te gaan met vaccinaties onder personeel en onder klanten / bezoekers.

Wel benadrukte de premier dat onder andere voor het toerisme belangrijk is om Curaçao te kunnen promoten als een veilige, stabiele vakantiebestemming.

Bron: ParadiseFM