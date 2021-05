ParadiseFM | Jaanchie’s weer open

Restaurant Jaanchie’s is weer open. Dat meldt de Amigoe. Het restaurant op Westpunt is nu elke dag in de middag geopend. Met Curaçao op code geel hoopt Jaanchie’s meer toeristen te kunnen ontvangen.

Op dit moment krijgt het restaurant voornamelijk lokale bezoekers tijdens het weekend. Vorige week kwam Jaanchies in het nieuws omdat het restaurant vanwege financiële problemen dreigde te moeten sluiten.

Sindsdien is er een geldinzamelingsactie opgestart via een GoFundMe pagina. Daar staat de teller inmiddels op 14.000 euro met het doel om de 50.000 euro te bereiken.

De coronacrisis speelde een grote rol bij de financiële problemen van het restaurant.

Ook geeft eigenaar Jan Christiaan toe dat hij zijn administratie beter op orde had moeten hebben. Christiaan hoopt met hulp de zaken op orde te krijgen en zo zijn restaurant draaiende te houden.

