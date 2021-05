Nu.cw | Pik Pisas hoopt op een kritisch parlement

Door Rick Hart | met interview Pisas

Ook Gilmar ‘Pik’ Pisas is vandaag beëdigd als parlementariër. Hoewel hij beoogd minister-president is, koos hij er toch voor eerst als Statenlid te gaan zitten. Over een paar weken zal hij dan premier worden.

Pisas vindt dat de rol van het parlement momenteel niet goed vervuld wordt. Er moet volgens de parlementariër meer ten gunste van de bevolking gewerkt worden.



Als primeur geeft hij weg dat het nieuwe parlement in één gebouw kantoor zal houden. Dus zowel coalitie als oppositie zitten, anders dan nu, in hetzelfde gebouw.

Bron: Nu.cw