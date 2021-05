NTR | ‘Zwaar jaar voor examenleerlingen, maar ze slaan zich er doorheen’

WILLEMSTAD – “Het is een heel lastig jaar geweest voor de examenleerlingen”, zo zegt Sylvie Anthony, rector van het Radulphus College op Curaçao. “Door de Covid-maatregelen hebben de leerlingen niet het hele jaar door fysiek onderwijs kunnen volgen.”

Op Curaçao zijn afgelopen week de schoolexamens begonnen. De vraag is of de examenleerlingen zich, ondanks de maatregelen en het aangepaste schooljaar, goed hebben kunnen voorbereiden op de examens.

“We zijn ze het hele jaar door aan het voorbereiden op de examens, maar het was een zwaar jaar. Dat begon vorig jaar al toen de examenleerlingen nog in HAVO 4 en VWO 5 zaten. Aan het eind van dat jaar moesten ze het zelf bolwerken omdat er door de maatregelen geen fysieke lessen werden gegeven.

Begin dit jaar dachten we dat we normaal konden beginnen, maar toen moesten we door de Covid-maatregelen ineens naar halve klassen”, zo legt Anthony uit. Het gevolg hiervan was dat het reguliere programma moest worden aangepast. “Dit heeft voor de leerlingen nadelige gevolgen gehad. Zo hebben ze geen tussenvakantie gehad en geen Kerstvakantie. De Paasvakantie is eigenlijk de enige vrije periode die ze dit schooljaar hebben gehad, maar dan zijn ze zich alweer voor aan het bereiden op de examens.”

Bijzonder jaar

Maghalie van der Bunt-George herkent dit ook bij haar eindexamenleerlingen. “Het is een bijzonder jaar geweest, maar van onze leerlingen gaan de meesten goed voorbereid het examen in.” De directeur van de Vereniging Protestant Christelijk Onderwijs (VPCO) merkt dat met name de leerlingen van het VSBO meer last hebben gehad van de maatregelen. “Vanaf september tot december moesten we de klassen door de Covid-maatregelen halveren. We hebben de klassen opgedeeld in twee groepen. De klassen kregen afwisselend thuis via Zoom les en afwisselend op school. Hierdoor hebben de leerlingen 50 procent minder fysiek onderwijs gevolgd.”

Volgens de directeur hadden de HAVO/VWO-klassen hier minder last van, omdat voor hen een alternatief rooster werd gedraaid. “We hebben docenten overuren te laten draaien, zodat zij de lessen twee keer konden geven. Dat was voor het VSBO lastiger. Ook vinden met name de VSBO-leerlingen het lastiger om zelfstandig aan de slag te gaan.”

Versoepelingsregelingen

Wat betreft de examenregelingen is er overleg geweest met Nederland en zijn de versoepelingsregelingen overgenomen, maar voor het VSBO gelden deze niet. “De regels wijken af met de regels in Nederland. Daar geldt de ‘duimregeling’, dat houdt in dat één onvoldoende niet wordt meegeteld. Voor HAVO/VWO is dat wel overgenomen, maar voor VSBO niet. Voor een handjevol leerlingen zou dat het verschil kunnen maken. Hier zouden ze zakken met dezelfde cijferlijst waar ze in Nederland mee zouden slagen”, zo legt Van der Bunt-George uit.

Vertrouwen

Volgens Anthony is er het afgelopen jaar niet heel veel overleg geweest met de sector en met het ministerie van Onderwijs. “Er zijn veel regels van bovenaf gesteld waar we ons aan moesten aanpassen, ik denk dat dit ons goed is gelukt. Maar het is toch heel anders dan andere jaren.” Maar ondanks dat het jaar veel aanpassingsvermogen vroeg van de leerlingen en de docenten, heeft Anthony vertrouwen in een goede uitkomst. Anthony: “Ik vind dat de leerlingen zich er knap doorheen hebben geslagen. We hebben de laatste periode ook gezien dat de cijfers goed omhoog zijn gegaan. Dus ik heb er vertrouwen in dat we weer goede resultaten krijgen, net zoals normaal.”

Ook Van der Bunt-George heeft vertrouwen op een goede uitkomst. “Onlangs heeft de school een analyse gedaan. Uit deze cijfers blijkt dat de leerlingen er niet slechter voor staan dan in andere jaren.”

Bron: NTR/Caribsch Netwerk