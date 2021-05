AntilliaansDagblad | Premier Jacobs: Gesprek met Knops niet vruchtbaar

Philipsburg – De ontmoeting van het parlement van Sint Maarten met de Nederlandse staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Raymond Knops ‘heeft geen vruchten afgeworpen’. Dat zei premier Silveria Jacobs afgelopen woensdag na de bijeenkomst.

Volgens de The Daily Herald maakt de premier zich zorgen over de vertragingen bij de verstrekking van de al toegezegde liquiditeitssteun. Knops bracht deze week een bezoek aan Sint Maarten nadat hij per brief had laten weten financiële hulp vanwege wanbestuur bij de luchthaven stop te zetten.

,,In de planning voor de bijeenkomsten deze week waren er oorspronkelijk alleen bijeenkomsten met de minister van Justitie over de voortgangscommissie en hun aanbevelingen. Achteraf, en ook toen de staatssecretaris zei dat hij duidelijkheid zou zoeken over wat de overheid doet om corporate governance-kwesties op de luchthaven aan te pakken, heb ik toegezegd die vergadering bij te wonen. Was het vruchtbaar? Naar mijn mening niet”, aldus Jacobs over de ontmoeting met Knops.

Volgens haar diende de bijeenkomst alleen om verder te verduidelijken wat er in een brief van Knops en een andere brief van haar stond.

Ze zei dat hoewel er misschien een beetje duidelijkheid werd verkregen in de discussies, het duidelijk is dat Knops ‘zeer beledigd’ was omdat ze haar schrijven naar de Rijksministerraad openbaar had gemaakt.

Jacobs vroeg op 6 mei de Nederlandse premier Mark Rutte om in te grijpen en ‘onnodige vertragingen’ aan te pakken die de verstrekking van de vijfde tranche liquiditeitssteun voor St. Maarten tegenhouden. Ze schreef de brief gezien het feit dat er op dat moment geen positieve reacties waren, noch dat de leningsovereenkomst voor de ondersteuning was ontvangen (en nog steeds niet is ontvangen).

Knops beschuldigde Jacobs van het ‘publiceren’ van haar brief aan hem, maar ze zei dat ze dit niet had gedaan. ,,Integendeel, de brief van de staatssecretaris was eigenlijk al in de pers voordat ik het in mijn e-mail kon opvangen, dus ik denk dat die aantijging voor de staatssecretaris zelf is”, zei Jacobs.

Ze hield vol dat ze het er niet mee eens is dat de vijfde tranche van liquiditeitssteun die al was goedgekeurd, weer op de agenda van de RMR moet worden geplaatst om te worden besproken.

,,Ik heb zelfs tegen de staatssecretaris gezegd dat als er nu voor de implementatieagenda besproken wordt dat corporate governance op de luchthaven in een bepaald stadium moet zijn tegen de volgende keer dat we liquiditeitssteun nodig hebben, ik zou kunnen begrijpen dat je een voorwaarde stelt voor toekomstige liquiditeitssteun, maar voor liquiditeitssteun die al is goedgekeurd, kan ik het niet eens zijn met de zet die is gemaakt”, aldus Jacobs.

Bron: Antilliaans Dagblad