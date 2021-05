AntilliaansDagblad | Met prik vrij reizen naar Bonaire

Kralendijk – Op Bonaire geldt sinds gisteren risiconiveau 2 voor de komende 4 weken, waarmee een nieuwe reeks versoepelingen ingaan. Ook heeft gezaghebber Rijna laten weten dat mensen die volledig zijn ingeënt vanaf 1 juni vrij mogen reizen van Aruba en Curaçao naar Bonaire.

Risiconiveau 2 betekent dat er 25 mensen mogen samenkomen bij privé-bijeenkomsten, thuis en op het strand. Restaurants, sportscholen, kerken, sauna’s, casino’s en bioscopen mogen weer op normale capaciteit draaien, maar ze moeten nog wel rekening houden met 1,5 meter afstand. Sporten met publiek is weer toegestaan tot 50 procent van de capaciteit van de locatie maar het is het voor het publiek niet toegestaan om alcohol te drinken.

Er mag buiten ook weer gedanst en gezongen worden. En tot slot is het advies om zoveel mogelijk thuis te werken niet meer van kracht. Desondanks blijft het volgens Rijna belangrijk om grote groepen mensen te vermijden en om niet met veel mensen in een ruimte te verblijven waar geen frisse lucht stroomt.

Op de persconferentie gisterochtend toonde gezaghebber Edison Rijna zich blij dat steeds meer mensen zich aanmelden voor vaccinatie. Het aantal actieve gevallen van Covid-19 op het eiland noemde hij stabiel laag.

,,Vandaag waren er geen nieuwe besmettingen en we hebben op dit moment 18 actieve gevallen. Tot nu toe zijn 10.824 mensen van de bijna 19.000 personen volledig gevaccineerd en er zijn 13.855 mensen die de eerste prik hebben ontvangen. Dit betekent dat 73,1 procent gevaccineerd is met de eerste prik en dat 57,1 procent volledig is gevaccineerd. Dit alles betekent dat we ook in de toekomst verder kunnen versoepelen”, aldus Rijna.

Volgens Joey van Slobbe van de afdeling Publieke Gezondheid wordt er nog steeds gestreefd naar een vaccinatiegraad van 85 procent. ,,We hebben nu een meer individuele aanpak via de huisarts en het wijkcentrum en we benaderen specifieke doelgroepen en dit lijkt te werken”, aldus Van Slobbe.

Volgens dokter Marian Luinstra-Passchier moeten we niet schrikken wanneer er op een gegeven moment toch weer een kleine uitbraak komt. ,,Er zijn nog steeds mensen niet gevaccineerd en die worden nu in principe beschermd door degenen die wel zijn gevaccineerd. In een groep met weinig gevaccineerde mensen kan het echter voorkomen dat een aantal van hen besmet raakt”, aldus Luinstra-Passchier.

Vanaf 1 juni kan er voorlopig alleen tussen vanaf Aruba en Curaçao vrij worden gereisd door passagiers die volledig zijn ingeënt. Toeristen uit Nederland of inwoners die terugkeren vanuit Europa moeten zich voorlopig nog laten testen voor vertrek naar Bonaire.

Vanaf 1 juni vervalt de centrale quarantaine voor passagiers uit landen met een zeer hoog risico. Er wordt dan overgegaan op thuisquarantaine, als de thuissituatie dit toelaat. Na 5 dagen kan bij Publieke Gezondheid (PG) een test worden gedaan. Als deze negatief is, mag men uit quarantaine.

www.bonairecrisis.com

Bron: Antilliaans Dagblad