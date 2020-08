Lid medisch team VS opgepakt | Antilliaans Dagblad

Willemstad – De autoriteiten hebben gistermiddag een man aangehouden die onlangs als lid van het Amerikaans medisch team op Curaçao is aangekomen om te helpen tijdens de coronapandemie.

Dat bevestigen ingewijden tegenover het Antilliaans Dagblad. De man – met de Amerikaanse nationaliteit – zou onder andere medicijnen uit het Curaçao Medical Center (CMC) hebben gestolen. Het ziekenhuis heeft gisteren aangifte tegen de man gedaan, waarop direct een strafrechtelijk onderzoek is ingesteld.

Volgens informatie waarover deze krant beschikt zou de directie van het ziekenhuis op videobeelden hebben gezien dat de verdachte meerdere keren de operatiekamer betrad, daar enige tijd bleef en vervolgens weer vertrok. Dat terwijl hij daar op dat moment niets te zoeken had.

De man zou door de directie hiermee zijn geconfronteerd, waarop de man zou hebben bekend medicijnen te hebben gestolen. Daarop heeft het ziekenhuis gisteren aangifte gedaan. De man is in zijn hotelkamer aangehouden. Tijdens een doorzoeking in de hotelkamer hebben autoriteiten diverse gestolen medicijnen aangetroffen.

Het onderzoek wordt voortgezet. Ook wordt onderzocht of mogelijk andere personen – eveneens van het medisch team uit de VS – hierbij betrokken zijn.

Bron: Antilliaans Dagblad