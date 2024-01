Telegraaf | OM Suriname: oud-president Bouterse wordt opgespoord

PARAMARIBO – Desi Bouterse wordt opgespoord omdat hij zich niet heeft gemeld bij de gevangenis, schrijft het Surinaamse Openbaar Ministerie.

De oud-president zou vrijdag beginnen met het uitzitten van zijn celstraf van twintig jaar voor zijn rol bij de Decembermoorden. Daarbij kwamen in 1982 vijftien tegenstanders om het leven.

Ook zijn voormalige lijfwacht Iwan Dijksteel, veroordeeld tot vijftien jaar, wordt opgespoord. De drie andere veroordeelden, de ex-militairen Ernst Gefferie, Benny Brondenstein en Stephanus Dendoe, gaven wel gehoor aan de oproep van het OM. Zij zijn vrijdagochtend naar binnengegaan bij een gevangenis op 20 kilometer van Paramaribo.

De nieuwssite Starnieuws meldt dat de drie om medische redenen zijn opgenomen in de ziekenboeg van de gevangenis te Santo Boma. Het is niet bekend waar Bouterse zich bevindt. Zijn echtgenote Ingrid zei vrijdagochtend dat zij niet weet waar hij is. De geruchtenmachine in Suriname draait inmiddels op volle toeren.

Woordvoerder Ricardo Panka van Bouterses Nationale Democratische Partij zei vrijdagmiddag op de radio dat Nederland en de Verenigde Staten zich bemoeien met de rechtszaak. Hij haalde uit naar de Nederlandse advocaat Gerard Spong die op de Surinaamse radio zei dat het voor het OM erg simpel is om de ex-legerleider internationaal te laten signaleren. Hij bekritiseerde verder president Chan Santokhi, omdat die onlangs de rechtszaak rond de Decembermoorden heeft besproken met een Amerikaanse plaatsvervangende minister van Defensie die Suriname bezocht.

Bron: Telegraaf