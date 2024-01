NRC | Of ze nu in hun cel zitten of niet – criminelen dreigen Ecuador over te nemen

Advocaat Irvin Kanhai, die Bouterse de afgelopen zestien jaar heeft verdedigd, heeft geen gratieverzoek ingediend bij de Surinaamse president Chan Santokhi. Een groep nieuwe advocaten van Bouterse deden er begin deze week nog wel alles aan om de celstraf tegen te gaan. Zo dienden ze een verzoekschrift in om zo te voorkomen dat de voormalig legerleider en president in de gevangenis zal belanden. Zij schreven dat ‘het uitgesproken vonnis in strijd is met het recht en de goede procesorde’. Ook beweerden ze dat tijdens het proces ‘enorme juridische fouten’ zouden zijn gemaakt.

Maar ook dat had geen zin, waarna het advocatenteam van Bouterse juridisch volledig was uitgespeeld. Het is nog niet duidelijk of Bouterse van plan is om zich vrijdag bij de gevangenis te melden. Volgens het OM is het bevel om op te komen dagen overhandigd aan de vier andere veroordeelden, maar ‘de huisgenote van Bouterse’ zou tot tweemaal toe hebben geweigerd om die in ontvangst te nemen. Zijn advocaat was ook twee keer niet op komen dagen bij gesprekken over hoe de vonnissen uitgevoerd kunnen worden.