PBC | Upgrade E-gates Hato kan voor vertragingen in passagiersstroom zorgen

Door Caribisch Netwerk | Oscar van Dam



Luc Mercelina is benoemd tot formateur door gouverneur Ajamu Baly van Sint-Maarten.

Hij heeft de opdracht gekregen een regering te vormen van de vier partijen die bij de Statenverkiezingen van 11 januari elk twee zetels kregen: URSM, DP, PFP en NOW. Daarmee is een belangrijke stap in het formatieproces gezet.

De op Curaçao geboren chirurg Luc Mercelina (59) is leider van de partij URSM, die van de vier kleine partijen de meeste stemmen kreeg. Twee dagen na de verkiezingen kwamen de partijen al een samenwerkingsakkoord overeen.

Informateurs

Begin februari ontving de gouverneur van Sint-Maarten het rapport van twee informateurs. Daaruit kwam de coalitie van de vier partijen als meest voor de hand liggende optie naar voren. Als de vier partijen een coalitie vormen, betekent dat de National Alliance van premier Silveria Jacobs en de UP Party van Rolando Brison in de oppositie komen.

Mercelina was tussen 2018 en 2019 Statenlid voor de Democratische Partij (DP) en daarna twee jaar lid van de UP Party. Daarna richtte hij de Unified Resilient St. Maarten Movement op. Mercelina is beoogd minister-president van Sint-Maarten. Hij moet als formateur elke week verslag uitbrengen en uiterlijk 4 maart een verslag indienen.

In overweging

Officieel is Mercelina niet benoemd, maar heeft gouverneur Baly hem verzocht om een opdracht als formateur in overweging te nemen. In een verklaring stelt de gouverneur dat te hebben gedaan ‘gelet op de resultaten van de verkiezingen van 11 januari 2024 en de informatie ontvangen na de consultaties van de informateur’.

Brede coalitie

In het rapport van de twee informateurs wordt benadrukt dat het voor het eiland beter zou zijn als er een brede coalitie wordt gesmeed. Dit vanwege het politieke verleden van het eiland, waarbij een groot aantal Statenleden zich in het verleden onafhankelijk hebben verklaard en daarmee coalities ten val brachten of onder druk zetten.

Hiervoor lijkt op dit moment geen mogelijkheid. Van alle mogelijke coalities is de ‘Groep van Vier’ de enige die echt de handen op elkaar krijgt. De vier partijen hebben samen acht van de vijftien zetels; een nipte meerderheid. National Alliance heeft er vier en UP Party drie.

Mercelina, die eerder vaak heeft benadrukt dat hij rust en richting kan brengen in de lastige Sint-Maartense politieke landschap, heeft nu de taak de vier handen bij elkaar te houden. Hij heeft daarvoor vier weken gekregen.

Bron: Persbureau Curacao