PBC | Nieuwjaarsbaby op Curaçao heet Kylian

MARIGOT/POINT-A-PITRE – De herstart van het enkele maanden terug failliet verklaarde Air Antilles duurt langer dan vooraf verwacht.

De vanuit Guadeloupe opererende luchtvaartmaatschappij denkt dat nu dat de vluchten pas eind van het eerste kwartaal van start kunnen gaan, in plaats van begin 2024. De herstart, geleid door het Franse holdingbedrijf Cipim en de overheid van Frans St. Maarten zegt te zijn gestuit op obstakels met betrekking tot vlootonderhoud.

Cipim bracht in oktober 2023 het winnende bod uit om een slanke versie van Air Antilles te verwerven van voormalig eigenaar Groupe Caire. Een benodigde audit om weer te mogen starten met vliegen zou in januari of februari kunnen plaatsvinden, zegt Jérôme Arnaud. Hij is adjunct-directeur-generaal van Edeis, het holdingbedrijf van de luchthavenexploitant.

Cipim streeft ernaar vijf van de tien vliegtuigen van Air Antilles te behouden, met de nieuwe onderneming voorlopig genaamd Sem New Air Antilles.

Samenwerking

Het oude Air Antilles was jarenlang een belangrijke samenwerkingspartner van het op Sint-Maarten gevestigde WINAIR. Samen voerden de twee luchtvaartmaatschappijen vluchten uit vanuit Sint-Maarten naar de ABC-eilanden. In de samenwerking kwam de klad nadat ontevredenheid onder het personeel van Air Antilles leidde tot langdurige stakingen, gevolgd door het faillissement van Air Antilles moeder Groupe Caire.

