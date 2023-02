AntilliaansDagblad | Onrust onder gevangenen

Philipsburg – Gedetineerden in de Pointe Blanche gevangenis blijven zaken aan de orde stellen, omdat ze niet tevreden zijn.

Gevangenisdirecteur Steven Carty en zijn team laten weten dat ze alles zullen doen wat nodig is om de orde in de gevangenis te herstellen.

Dat schrijft The Daily Herald. Justitie-minister Anna Richardson maakte dit duidelijk tijdens de persbriefing van de Raad van Ministers, nadat ze vragen kreeg over de voortdurende situatie met gevangenen in de inrichting. ,,Als de situatie dusdanig wordt, dat de gevangenen niet meer meewerken en een lockdown noodzakelijk is, dan zal de gevangenisdirecteur aan de bel trekken. Hoe dan ook wordt de orde in de inrichting hersteld”. Richardson zei dat het belangrijk is om te beseffen dat het om een gevangenis is.

,,Hier verblijven personen voor wie beveiliging nodig is. Zij kunnen alle maatregelen nemen die zij op dat moment nodig achten.”

Gedetineerden maken zich zorgen over een aantal zaken. Een punt van aandacht is vervroegde vrijlating, waar de gevangenen om vragen. Het antwoord van de minister is echter niet wat ze willen horen. Richardson zei namelijk dat vervroegde invrijheidstelling wordt berekend op basis van het vonnis van de veroordeelde en de tijd die hij heeft uitgezeten. Samen met justitiemedewerkers en de Vereniging van Gedetineerden praat de minister over dit thema, met het doel om tot een consensus te komen.

Bron: Antilliaans Dagblad