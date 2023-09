AntilliaansDagblad | Huisartsenpost op Sint Maarten geopend

Philipsburg – De huisartsenpost (HAP) bij het Sint Maarten Diagnostic Center (SMDC) heeft haar deuren geopend.

Afgelopen vrijdag vond de officiële opening plaats van de locatie waar het publiek terechtkan voor huisartsenzorg, buiten de openingstijden van de eigen huisarts. Tijdens de eerste dag werden meer dan 60 patiënten verwelkomd.

et initiatief voor deze HAP werd bij het ministerie van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeidszaken (VSA) ingediend door de artsen Michael en Danny Dennaoui, met als doel om de toegang tot hoogwaardige gezondheidszorg te verbeteren. Het project werd goedgekeurd door de VSA-minister Omar Ottley, met de hoop dat het de lange wachttijden in het Sint Maarten Medical Center zou verlichten, omdat naar verwachting minder mensen dan genoodzaakt zijn om zich ’s avonds en in het weekend voor medische zorg bij de spoedeisende hulp van het ziekenhuis te melden.

Ottley reageerde verheugd: ,,Ik ben erg blij dat we de juiste keuze hebben gemaakt door verder te gaan met de HAP. Ik wil het ministerie van Volksgezondheid, de Sociale Ziektekosten Verzekering (SZV), mijn ondersteunend personeel en het SMDC bedanken dat ze dit mogelijk hebben gemaakt.”

Ook Danny Dennaoui was in zijn nopjes met de opening van de HAP: ,,Onze ervaren medische professionals zijn er om u van dienst te zijn tijdens de avonduren en in het weekend, om u kwaliteitszorg te bieden wanneer u dat het meest nodig heeft. Of het nu gaat om een plotselinge ziekte, een kleine verwonding of algemene medische zorg. Bij ons kunt u terecht. Het feit dat we de afgelopen dagen zoveel patiënten konden helpen, bewijst dat dit project nodig was.”

De HAP is gevestigd aan de Airport Road in Simpson Bay, tegenover Sol Gas Station. De openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 18.00 tot 00.00 uur, op zaterdag van 8.00 tot 12.00 uur en op zondag van 10.00 tot 12.00 uur.

Bron: Antilliaans Dagblad