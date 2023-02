Telegraaf | ’Máxima en Amalia trekken bekijks met hippie look’

Kim Querfurth

Het einde van de Antillen tour komt in zicht voor de koninklijke familie en daarmee ook hun mode-uitspattingen. Gelukkig werden we vandaag op Saba nog getrakteerd op een fijne bohemian/hippie look van Máxima en Amalia die waarschijnlijk blij zullen zijn dat ze straks thuis hun vrijetijdskleding in eigen huis weer aan mogen trekken.

Al met al was het een fijne modeshow op de Antillen met dagelijks meerdere omkleedmomenten en dus veel modenieuws. Vandaag spande de kroon, een prachtige pay-off na een drukke week. Net zoals bij een modeshow komen ook hier aan het einde de topoutfits tevoorschijn.

Statement

Máxima maakt met haar langvallende, helblauwe folklorejurk met borduurselprint van het Oekraïense merk Foberini wel echt een statement. Ze lijkt hiermee stilletjes de Oekraïense bevolking een steuntje in de rug te willen geven. Amalia heeft zich aangepast aan haar moeder en is ook voor de flamboyante hippie/bohemian-stijl gevallen met haar blouse van het Nederlandse populaire merk Fabienne Chapot. Goed dat zij een merk van eigen bodem steunt, dat zouden de koningin en haar dochters wel vaker mogen doen!

Tijdens het bezoek aan Sint Eustatius was de kleurencombinatie ook al heel prettig om te zien: Máxima in het vrolijk geel (al eerder gedragen jurk van Zimmerman) en Amalia in een heldere baby blue kleurige blouse die haar heel goed staat. Opvallend detail: moeder en dochter hadden beiden besloten flink uit te pakken met lange, opvallende oorbellen. Schelpenoorbellen opeen gestapeld met raffia voor Máxima en geweldige bijenoorbellen voor Amalia: heuse kunstwerken. Wat dat betreft is laatstgenoemde echt een trendsetter, want naar de oorbellen werd de afgelopen dag flink gezocht op internet. En ook haar tasje met vrolijke bloemenopdruk van Sarah’s Bag kan wel eens binnen de kortste keren uitverkocht zijn. Een paar jaar geleden overkwam Amalia hetzelfde toen ze tijdens een skivakantie een flamboyante, kleurrijke zonnebril droeg die binnen twee uur online niet meer te koop was!

Bron: Telegraaf