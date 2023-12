LD | Bronnen: VS laten bondgenoot Maduro vrij in ruil voor Amerikanen

DEN HAAG – Ook in Caribisch Nederland komt een Juridisch Loket waar mensen gratis juridisch advies kunnen krijgen. Demissionair minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) heeft woensdag aangekondigd dat Bonaire, Sint-Eustatius en Saba alle drie een eigen vestiging krijgen.

Naar verwachting gaat het loket in de loop van volgend jaar open.

„Veel mensen kennen hun rechten niet of weten niet bij wie zij terechtkunnen als zij in de knel zitten”, schreven de Nationale Ombudsman en de Kinderombudsman vorig jaar over Caribisch Nederland. Weerwind beaamt dat. Toegang tot het recht „is voor veel burgers in Caribisch Nederland niet vanzelfsprekend”, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

In Nederland kunnen alleen mensen met een laag inkomen bij het loket terecht, maar Weerwind is van plan om de vestigingen in Caribisch Nederland in ieder geval in het begin voor iedereen open te stellen. „De ambitie voor de voorziening is brede toegankelijkheid voor burgers.”

