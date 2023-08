PBC | Vertegenwoordiging stuurt email aan geregistreerde kiezers om te stemmen voor Tweede Kamer

Persbureau Curacao

DEN HAAG – Ook in Nederland geregistreerde Curaçaose kiezers mogen op 22 november stemmen voor de Tweede Kamer. Stemgerechtigden ontvangen hun stembiljetten niet thuis, maar bij de Nederlandse Vertegenwoordiging.

Ze hebben ook de mogelijkheid om via volmacht of met een kiezerspas in Nederland te stemmen.

Stembiljetten en briefstembewijzen worden verstrekt door de Nederlandse Vertegenwoordiging op Curaçao. Kiezers worden via e-mail geïnformeerd wanneer deze documenten beschikbaar zijn. Volgens de Kieswet is het niet mogelijk om deze stempapieren op een andere manier te ontvangen.

Daarnaast biedt de overheid de optie om iemand in Nederland te machtigen om te stemmen. Aanvragen voor het stemmen per volmacht kunnen worden ingediend tot en met woensdag 11 oktober.

Een andere optie is om zelf te stemmen op een stembureau in Nederland. Hiervoor kan een kiezerspas worden aangevraagd, ook tot en met 11 oktober 2023. Als je bij een vorige verkiezing een volmacht of kiezerspas hebt gebruikt, moet je toch een nieuwe aanvraag doen voor de aankomende verkiezingen.

Registreren

Wie nog niet geregistreerd staat moet dat allereerst doen. Alleen mensen die buiten Nederland wonen en niet zijn ingeschreven in een Nederlandse gemeente mogen zich registreren. Je moet ook de Nederlandse nationaliteit hebben en 18 jaar of ouder zijn.

Deze voorwaarden moeten gelden naast de vereiste dat je tien jaar in Nederland moet hebben gewoond of werkzaam bent in Nederlandse openbare dienst of uw partner is in Nederlandse openbare dienst en voert een gezamenlijke huishouding

