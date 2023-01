PBC | Kamer debatteert met Rutte over de slavernijexcuses

Persbureau Curacao

DEN HAAG – In De Tweede Kamer is het debat begonnen over de excuses die premier Rutte in december, namens de Nederlandse regering, heeft aangeboden voor het slavernijverleden.

Dat deed hij op 19 december vanuit Den Haag, terwijl zeven andere bewindspersonen in het Caribisch deel van het koninkrijk en Suriname waren om erover door te praten.

Veel mensen waren blij met die excuses, maar er is ook kritiek. Bijvoorbeeld over de rommelige manier waarop ze tot stand kwamen en op de timing.

Een belangrijke aanleiding voor de excuses was het rapport getiteld ‘Ketenen van het verleden’ van het Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden dat al in 2021 verscheen. Een van de aanbevelingen uit dat rapport was om de excuses vast te leggen in een wet. Of het kabinet dat ook van plan is, wilde Rutte vorige maand nog niet zeggen.

Namens het kabinet zijn premier Mark Rutte, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Hanke Bruins Slot en minister Robbert Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bij het Kamerdebat, duurt tot vanmiddag 16.00 Caribische tijd.

