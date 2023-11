PBC | Wapen uitgeleend aan moordenaar Boechi: 12 maanden

Persbureau Curacao

DEN HAAG – Muskaan Khemani vertegenwoordigt Curaçao en Nederland op de VN-klimaatconferentie COP28 in Dubai, die 30 november begint. Zij is afgestudeerd in internationale relaties, wereld- en milieuwetenschappen en is aanwezig op de conferentie als onderdeel van het Caribbean Climate Justice Leaders Academy.

Muskaan woont en werkt in Boston en is in 2022 afgestudeerd. Ze heeft een sterke interesse in klimaatverandering, vooral met betrekking tot Curaçao. Haar studie was gericht op internationale relaties, wereld- en milieuwetenschappen, geïnspireerd door haar interesse in hoe mensen met elkaar en met het milieu omgaan.

Muskaan is actief betrokken bij milieuorganisaties zoals Amigu di Tera en Kolektivo in Curaçao. Ze streeft naar echte veranderingen voor het eiland, gedreven door haar passie voor milieukwesties en klimaatverandering.

Muskaan licht in de Èxtra toe dat Curaçao niet voldoende is voorbereid op de gevolgen van klimaatverandering, zoals stijgende zeespiegels en extreme weersomstandigheden. Ze benadrukt de noodzaak van duurzaamheid en aanpassing aan deze veranderingen.

COP28

Op COP28 neemt Muskaan deel aan discussies over mogelijke oplossingen voor klimaatverandering. Ze hoopt dat de conferentie leidt tot de oprichting van een ‘Loss and Damage’ fonds, bedoeld om ontwikkelingslanden te ondersteunen bij het aanpassen aan klimaatverandering.

Muskaan vertegenwoordigt zowel de Nederlandse als de Curaçaose delegatie. Ze heeft een brief gestuurd naar de regering van Curaçao om toegang te krijgen tot de Blue Zone van de conferentie, een belangrijk gebied voor netwerken en het delen van kennis.

Muskaan is getraind door het Caribbean Justice Future Leaders Program, dat volledig gefinancierde kansen biedt voor jonge Caribische activisten en gemeenschapsleiders om klimaatrechtvaardigheid te leren en actie te ondernemen. Het programma omvat online trainingssessies, netwerkmogelijkheden en een gefinancierde leerervaring bij COP28.

Klimaatuitdagingen

Het Caribisch gebied wordt geconfronteerd met uitdagingen zoals stijgende zeespiegels en intense stormen. Muskaan benadrukt de behoefte aan gelijke verdeling van klimaatfinanciering en technologieoverdracht voor een koolstofarme en klimaatbestendige economie in het Caribisch gebied.

Muskaan is vastbesloten om een positieve verandering voor Curaçao teweeg te brengen en hoopt op een dag terug te keren naar het eiland. Ze gelooft in het belang van onderwijs over klimaatverandering en hoopt dat lokale instellingen hier meer aandacht aan zullen besteden.

Muskaan ziet de COP28 als een belangrijke stap voorwaarts in de strijd tegen klimaatverandering en een kans voor Curaçao om te profiteren van internationale inspanningen en fondsen.

Bron: Persbureau Curacao