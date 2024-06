Democracy now! | Tuesday, June 25, 2024

Door Afran Groenewoud

Kamervoorzitter Martin Bosma zal op 1 juli niet aanwezig zijn bij de nationale slavernijherdenking, laat NiNsee aan NU.nl weten.

De PVV’er is er na overleg met het slavernijinstituut akkoord mee gegaan dat zijn uitnodiging wordt ingetrokken vanwege zijn omstreden uitspraken over het slavernijverleden.

Organisator NiNsee had eerder besloten om Bosma’s uitnodiging in te trekken als hij vandaag na een gesprek niet uit zichzelf zou wegblijven. Het instituut zegt dat het besluit om de uitnodiging in te trekken vanochtend in onderling overleg is genomen. Volgens het NiNsee ziet de Kamervoorzitter “het belang van een waardige herdenking” in.

“Bosma heeft onder meer de door de Staat gerehabiliteerde slavenleider en verzetsheld Tula een crimineel genoemd”, licht NiNsee-voorzitter Linda Nooitmeer het eerdere besluit toe. “Dit soort uitspraken zijn een klap in het gezicht van de nazaten van tot slaaf gemaakte mensen.”

Als Kamerlid zei Bosma onder meer “knettergek” te worden van de aandacht voor het Nederlandse slavernijverleden. De PVV’er wilde ook de excuses die de Staat eind 2022 had aangeboden en die koning Willem-Alexander tijdens de vorige slavernijherdenking had herhaald, laten terugdraaien.

Wat voor het NiNsee ook meespeelde, is dat het instituut tijdens de herdenking protestacties tegen de komst van de Kamervoorzitter verwachtte. “Wij wilden koste wat kost voorkomen dat wij moeten optreden tegen mensen die terecht willen demonstreren tegen de aanwezigheid van Bosma bij de herdenking”, zegt Nooitmeer. “Daarom was ik bereid deze uiterste maatregel te nemen.”

Namens een coalitie van ruim 150 personen en organisaties die tegen de aanwezigheid van Bosma waren, zegt Glenn Helberg het “geweldig nieuws” te vinden dat de Kamervoorzitter wegblijft. Ook is hij blij dat het NiNsee “heeft geluisterd naar de gemeenschap”.

Sinds december is Bosma voorzitter van de Tweede Kamer. Vanuit die neutrale rol kreeg hij een uitnodiging van het NiNsee om tijdens de Nationale Herdenking op 1 juli namens het parlement een krans leggen bij het Nationaal Monument Slavernijverleden in het Amsterdamse Oosterpark.

De geplande aanwezigheid van Bosma leidde tot veel kritiek van mensen die dat een schoffering vonden van tot slaaf gemaakte mensen en hun nazaten. Daarom stelde het NiNsee de Kamervoorzitter per brief voor om een vervanger te sturen. Een besluit om wel of niet te komen, liet het slavernijinstituut toen nog aan hemzelf.

Kort daarna maakten ook ruim 150 prominente Nederlanders en maatschappelijke organisaties de PVV’er duidelijk dat hij niet welkom is bij de herdenking. “Het is niet mogelijk om de functie te scheiden van de persoon Martin Bosma”, schreven ze.

Namens het NiNsee zegt Nooitmeer dat Bosma zijn persoon niet groter mag maken dan de nationale slavernijherdenking. “In het belang van de herdenking en het landsbelang moet hij pas op de plaats maken.”

Bron: Nu.nl