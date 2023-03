Nu.cw | Parlementariërs spreken over slavernijverleden tijdens Ipko-overleg

Op de derde dag van het Interparlementair Koninkrijksoverleg (Ipko), is er onder meer gesproken over het slavernijverleden. Een onderwerp waar al veel over is gezegd, en dat nu naar een volgend niveau moet, aldus Sylvana Simons (BIJ1) in Amigoe.

Ook stelde het parlementslid dat de tijd die ze kregen voor het overleg, absoluut niet genoeg was gezien de complexiteit van het onderwerp. Donderdagmiddag werd er een rondrit georganiseerd voor de parlementariërs, zodat zij met eigen ogen konden zien wat de invloed van de slavernij is geweest op de economische verschillen die nog sterk aanwezig zijn op Curaçao.

Jeroen Recourt (PvdA) stelt zich kritisch op tegenover het Statuut. “Het statuut heeft prachtige woorden over gelijkheid, maar in de praktijk blijkt de ongelijkheid door te werken”, aldus Recourt.

Daarnaast waren deelnemers van het overleg het unaniem eens met de wens dat het slavernijverleden een prominentere plaats moet krijgen in het onderwijscurriculum. Vooral binnen het onderwijs in Nederland is er weinig zichtbaar over kolonialisme en slavernijverleden. Tegelijkertijd komen er ook vragen op, zoals hoe mensen het trauma moeten verwerken, of ze het moeten afsluiten of juist moeten doorvertellen.

Het overleg eindigde met de uitspraak dat er ingezet moet worden op gelijkwaardigheid binnen het Koninkrijk. De parlementariërs benadrukten dat gelijkwaardigheid begint bij de kansen voor alle kinderen in het onderwijs, en dat het goed is om daarin te investeren.

Beeld: Tweede Kamer

Bron: Nu.cw