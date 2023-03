NTR | ‘Veel vrouwen bereiken de top, zonder dat zelf door te hebben’

Bijna heel haar leven zet Reyna Joe zich in voor een betere positie van vrouwen op Curaçao. Op de politiek rekenen? Niet doen, zegt ze. Wat haar opvalt is dat veel vrouwen al de top hebben bereikt, zonder het zelf door te hebben.

In de jaren ’80 maakte ze elke zondagavond bij TeleCuraçao een speciaal tv-programma: Muhé Informá. Reyna Joe focust zich op ‘empowerment’ van vrouwen op het eiland, want kennis is macht.

Ze is internationaal spreker op het gebied van ‘Class and Professionalism’. Op Curacao organiseert ze ondertussen elk jaar de conferentie ‘About Female Leadership Evenet’, over vrouwelijk leiderschap. Dit jaar – op 26 mei – doet ze dat voor de twintigste keer.

Dag van de Vrouw, iets om te vieren?

Ja, vrouwen op Curaçao hebben het over het algemeen goed. Zeker als je naar andere landen kijkt, hebben vrouwen op het eiland goed toegang tot het onderwijs, zegt ze.

En toch is het nog veel vrouwen niet gelukt om vooruit te komen in het elven, zegt ze.

Daarom vindt Reyna Joe het ook belangrijk dat we elke keer stilstaan bij de betekenis van Internationale Vrouwendag.

Het is de dag waarom veel mannen op Curaçao vrouwen feliciteren. Is het de felicitatie waard? “Ik zeg simpelweg dankjewel, als ik word gefeliciteerd, als ik een roos en wat chocola krijg”, vertelt Reyna Joe. “Want ik zie dat als beleefdheid.”

“De mensen die je feliciteren, doen het niet vanwege een filosofie die daarachter zit. Ze doen dit uit beleefdheid. Ik moet ergens anders zijn voor mijn gedachten rond de viering.“

Hoever zijn we gekomen?

In de afgelopen decennia, hebben vrouwen veel bereikt. Sommige vrouwen ‘hebben het niet eens door dat ze er al zijn’, zegt ze Vooral tijdens haar jaarlijkse conferentie heeft ze genoeg voorbeelden gezien. Vrouwen die, een voor een, hun doelen hebben bereikt en heel tevreden zijn met hun leven.

“Op Curaçao is het voor jonge meisjes makkelijk om onderwijs te krijgen, ook in mijn tijd toen ik klein was”, zegt Joe. Niet overal ter wereld liggen die kansen. “Dus, wij hebben geluk dat we daarvan kunnen profiteren. Daar moeten we dankbaar voor zijn; dat ben ik zeker.”

Tegelijkertijd, vindt ze het jammer dat veel vrouwen die de top hebben bereikt, niet achteromkijken en een helpende hand bieden. “Ze denken: het is hun eigen prestatie, hun eigen geluk, hun eigen bestemming en ze delen het dus niet.”

“Wat heel duidelijk moet zijn voor alle vrouwen die de top hebben bereikt”, zegt ze, “we komen en blijven aan de top met z’n allen pas als wij – als vrouwen – elkaar daarin gaan steunen.”

‘Niet helpen om maar te helpen’

Vrouwen zouden elkaar vaker moeten gaan helpen, vindt ze. “Maar help de vrouw die een uitdaging wil en de wil heeft om vooruit te gaan. Creëer kansen voor elkaar, maar maak je je niet druk omdat iemand simpelweg een vrouw, terwijl die zichzelf niet vooruit wil helpen.”

“Ik heb zelf veel vrouwen een kans gegeven in mijn bedrijf. Vrouwen die zichtbaar aan hun houding, niet om hun intelligentie of kennis, pathetisch waren en zelf niet vooruit wilden.”

“Verspil je energie niet aan die vrouwen. Maar help de vrouwen die wel vooruit willen. Duw ze vooruit, maar word niet boos als ze jou vooruit zijn. Vrouwen die met de juiste blik naar de wereld kijken, zullen altijd hun waardering hebben voor wat je betekend hebt.”

Vrouwen & de politiek

Wat voor rol heeft de Curaçaose politiek voor de positie van vrouwen? Volgens Joe hebben we alle recht om trots te zijn dat de voormalige Nederlandse Antillen verschillende vrouwen hadden als premier.

Toch heeft Curaçao – al twaalf jaar als autonoom land – nog geen enkele vrouw als premier gehad. Dat is geen reden om pessimistisch te zijn, vindt Joe. “Wat er al is bereikt, is een fantastische winst. We moeten onze jongeren daarop blijven herinneren.”

“In 2023, kan de politiek toch niet veel voor vrouwen op Curaçao doen, als vrouwen zelf niet veel aan willen doen.”

Bovendien, vrouwen hebben niet per se de hulp nodig van de politiek, vindt ze. Het ligt aan de mindset. “Zulke vrouwen helpen zichzelf, kunnen zelf actie ondernemen. En daarna ook voor andere vrouwen die dat willen.”

“Het gaat om vrouwen die zich inlezen, de internationale ontwikkeling in de gaten houden, vrouwen die meedoen aan activiteiten van niveau en die er goed op let met wie ze omgaat.”

“Ik zou niet op de politiek leunen om de positie van vrouwen te verbeteren. Dit onderwerp is nooit hoog geweest op de politieke agenda.

Bron: NTR/Caribisch Netwerk