AD | Angst voor een nieuwe oorlog, deze keer in Zuid-Amerika

Armoede en ongelijkheid zijn er duidelijk groter dan in Europees Nederland, en toch behoren de bewoners van Bonaire, Sint Eustatius en Saba volgens het CBS tot de gelukkigste mensen van het Koninkrijk.

Vraag je Europese Nederlanders naar hun tevredenheid over het leven, dan geeft ruim 83 procent van hen dit een 7 of hoger. Dat lijkt al een behoorlijke score. Maar op Bonaire, Saba en Sint Eustatius, bijzondere gemeentes van Nederland, liggen de rapportcijfers opvallend hoger, blijkt uit de Monitor Brede Welvaart Caribisch Nederland van statistiekbureau CBS. Bonaire scoort 87,5 procent en Saba 88,4 procent. Onbetwiste koploper is Sint Eustatius: hier geeft liefst 93,1 procent van de bewoners aan tevreden te zijn met het bestaan.

Dat laatste is opmerkelijk, omdat dit eiland ook de hoogste armoede kent: 32 procent van de inwoners geeft aan moeilijk rond te komen. Op de andere twee eilanden ligt dat rond de 20 procent; in Nederland is het 3 procent. Ook is de inkomensongelijkheid in Caribisch Nederland relatief groter. Waar in Europees Nederland de rijkste huishoudens 4,5 keer zo veel verdienen als de armste, is dat verschil op de BES-eilanden 7 tot 11 keer.

Uitgesproken positief

Waar zijn de Caribische Nederlanders dan uitgesproken positief over? Over het warmere weer wordt in het rapport niet expliciet gesproken. Wat wel hoog wordt gewaardeerd, is de woonomgeving. Daarin speelt de gebouwde omgeving een rol, maar ook sociale factoren als contacten met buurtgenoten. De eilanden scoren alle drie duidelijk boven de 86,3 procent van Europees Nederland. Saba zit op 88,6 procent, Bonaire en Sint Eustatius boven de 91 procent.

Ook veiligheidsgevoel scoort hoog, met name op de kleinere eilanden Saba en Sint Eustatius die respectievelijk 2.000 en 3.000 inwoners tellen. Maar ook op het grotere Bonaire, met 20.000 inwoners, voelen mensen zich minder vaak onveilig dan in Europees Nederland.

De steekproeven voor dit CBS-onderzoek zijn medio 2021 gehouden. De monitor wordt de komende twee jaar verder ontwikkeld om brede welvaart vollediger te kunnen monitoren voor Caribisch Nederland. Het is niet uitgesloten dat de rapportcijfers dan nog hoger uitvallen op de drie eilanden, want vanaf 1 januari 2024 wordt een sociaal minimum ingevoerd. Het minimumloon op de BES-eilanden komt op 1.750 dollar (1.650 euro). Ook uitkeringen en kinderbijslag gaan komend jaar in fasen omhoog. Dat is vooral welkom omdat het leven er duur is. Niet alleen zijn de huren relatief hoog, ook zijn producten in de supermarkten prijzig omdat ze geïmporteerd moeten worden.

