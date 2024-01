DKR | Rechter op Bonaire veroordeelt gedeputeerde/zakenman Abraham

MAN reageert op nieuwjaarsspeech premier

Willemstad – Giselle Mc William van oppositiepartij MAN vindt dat het Openbaar Ministerie (OM) steeds onbetrouwbaarder wordt, omdat kwesties rond de voormalige overnamekandidaat van de raffinaderij, Caribbean Petroleum Refinery (CPR), onbehandeld blijven, evenals de kwestie van kwijtschelding van belasting en de Ennia-problematiek.

Mc William1,,Ik denk dat het OM zelf ook twijfelt en daarom een enquête is gestart onder de bevolking om het gevoel over betrouwbaarheid te meten”, stelt zij in een reactie op de nieuwjaarsspeech van premier Gilmar Pisas (MFK).

Meer dan zeven maanden heeft de minister van Financiën Statenvragen over de kwijtschelding van belastingschulden onbeantwoord gelaten.

,,Wat is de wettelijke basis hiervoor?” vraagt het MAN-Statenlid zich af. Ook heeft de minister-president zes maanden lang geen verantwoording afgelegd over de ramp met voormalige overnamekandidaat voor de Isla-raffinaderij CPR. Terwijl er twee forensische rapporten over fraude zijn. Wie is verantwoordelijk, wat is de rol van de minister-president in dezen?” Ook over de aanpak van de Ennia-problemen is zij niet te spreken.

Zij vindt dat de huidige regering vooral een imago heeft van feesten, plezier hebben en drinken. ,,Dat is belangrijk, terwijl het imago van een serieuze, transparante regering op de achtergrond blijft.”

Mc William vindt dat er geen enkel plan voor economische diversificatie is. Alleen het toerisme laat een positieve ontwikkeling zien, en daarvan zegt zij: ,,Gelukkig hebben we Corendon en Sandals van de vorige regering, toen PNP en MFK nog in de oppositie zaten, waarvan nu de effecten zichtbaar worden, vooral wat betreft de Amerikaanse markt. Zonder deze ontwikkelingen zou er geen positieve groei zijn geweest.” Zij vindt de sociale situatie alarmerend, niet alleen voor de meest kwetsbaren, maar ook voor de middenklasse die steeds armer wordt.

,,Dit komt door externe en interne inflatie die wordt veroorzaakt door omzetbelasting op omzetbelasting, waardoor de kosten van levensonderhoud stijgen”, aldus Mc William.

Op sociaal gebied zijn er geen plannen, ‘maar alleen ad-hoc-projecten’. ,,Met betrekking tot gezondheid zijn de hervormingen in het Landspakket nog steeds niet gestart. Ondertussen wordt hier een monster gecreëerd. Ministers Pisas en Javier Silvania hebben geen enkele aanpak.”

Bron: Antilliaans Dagblad