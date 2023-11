CC | Curaçao’s stayover arrivals close to reach five hundred thousand arrivals

Kralendijk – Deze week brengt demissionair Staatssecretaris Alexandra van Huffelen (D66) een bezoek aan Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Bonaire is het eerste eiland dat zij bezocht.

Er stonden formele gesprekken op de agenda maar ook meer informele momenten met inwoners van het eiland en de pers.

F13 BONOP formeel en informeelAls start van haar bezoek, nam de staatssecretaris maandagochtend een duik bij de Chachacha Pier, waar elke ochtend een groep ouderen zwemt. Ook tijdens haar vorige bezoek heeft ze met deze groep gezwommen. Verder vonden er tijdens het bezoek met het nieuwe Bestuurscollege gesprekken plaats in voorbereiding op een later te ondertekenen bestuursakkoord. De Staatssecretaris is onder meer verantwoordelijk voor de beleidsagenda Caribisch Nederland die is opgesteld om betaalbaar wonen voor meer mensen mogelijk te maken. Daarom sprak ze op Bonaire met de woningbouwcorporatie Fundashon Cas Bonairiano en bezocht ze een bouwplaats in Hato, waar sociale woningen worden gebouwd.

Tot slot stonden op Bonaire bezoeken aan kleine ondernemers en aan het mbo op het programma. Met studenten ging ze in gesprek over studeren en wonen op Bonaire.

De eerste dag van haar bezoek werd afgesloten met een informeel samenzijn met het Bestuurscollege en een aantal leden van de pers. Per bus zijn plekken op het eiland bezocht die te maken hebben met zowel het heden als de toekomst. Zo werd het terrein van WEB in Hato bezocht en de brede school Papa Cornes. Daarna ging het via job center Plenchi di Trabou en het Bestuurskantoor naar de witte slavenhutjes. Tijdens de rit werden er online vragen beantwoord die resulteerden in discussies over waar Bonaire nu staat en hoe de toekomst eruit moet zien.

Gezaghebber Nolly Oleana was benoemd tot reisleider en had zich voor deze gelegenheid kleurrijk uitgedost. Hij stelde de onderwerpen energie, onderwijs, werkgelegenheid, goed bestuur en de klimaatverandering aan de orde. Bij de witte slavenhutjes was te zien hoe de zee nu al probeert delen van het land in te nemen. Zonder de muur die er gebouwd wordt zullen de hutjes in zee verdwijnen.

