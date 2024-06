PBC | Winair mag van Curaçao niet extra vliegen op Sint Maarten

Persbureau Curacao

WILLEMSTAD – Tijdens een WK wordt er doorgaans gejuicht voor Argentinië of Brazilië. Maar bij een Europees Kampioenschap juicht lokaal Curacao vooral voor één kleur: oranje.

Het is dan ietsje stller op straat, maar niet zo stil als Nedelerland, zegt NOS-Correspondent Dick Drayer op NPO radio 1 in Nederland.

Dieuwke Teertstra in gesprek met NOS-correspondent Dick Drayer

“De binnenstad en toeristische locaties zijn vanmiddag druk, Nederland speelt hier om drie uur ’s middags, maar de meeste mensen die hier wonen en aan het werk zijn, kunnen niet zomaar kijken. Hoewel, het is vrijdagmiddag, dus met alle happy hours en casual Friday is het wellicht allemaal wat flexibeler dan op andere werkdagen en mogen mensen naar huis of naar plek in de stad.”

Een van die plekken is Cabana Beach. Traditioneel veel Nederlanders en Nederlandse vakantiegangers op dat strand. Daar zijn ook complete arena’s gebouwd met VIP plaatsen en al. Daar is het in elk geval niet stil.

Juichen voor het Nederlands elftal is – op wat notoire Nederlandhaters na – geen probleem. “De meeste Curaçaoënaars hebben een warm hart voor het Koninkrijk en het Nederlandse elftal. Alleen bij een WK zijn er loyaliteitsproblemen tussen Nederland, Argentinië en Brazilië”, aldus Drayer.

Sport verbroedert in ieder geval, volgens de correspondent. “De ruziënde houding tussen Curaçao en Nederland, die je soms in het nieuws ziet en hoort, behoort vooral toe aan het politieke domein. Jan of Pedro met de pet houden over het algemeen van elkaar en steunen elkaar.”

“Bovendien: er spelen twee jongens mee met roots op de eilanden: Lutsharel Geertruida uit Curaçao en Denzel Dumfries met Arubaanse roots. Dus er is voor veel mensen alle reden om je vandaag in een oranje hesje te heisen.”

Sint Maarten

Sint Maarten deelt het eiland met het Franstalige St Martin. Het Nederlandstalige deel juicht daar voor Oranje en het Franstalige deel voor les Bleus. “Maar zitten vaak ook bij elkaar. Gaat in goede vriendschap. Veel van mijn vrienden zitten trouwens aan de Franse kant, omdat de Nederlandse kant problemen heeft met de stroomvoorziening. Wie aan de Nederlandse kant blijft zoekt een plek met generator.”

Drayer sprak vanochtend met een collega van de Daily Herald op Sint Maarten, die speciaal naar Curaçao is gekomen omdat hij absoluut geen seconde wil missen van het voetbal en hij het risico te groot vond om op Sint Maarten te blijven, vanwege de stroomsituatie.

“En wie wel blijft en aan de Franse kant kijkt, doet dat tussen de franstalige eilandbewoners die massaal fan zijn vanwege de spelers bij Frankrijk met Caribische roots, zoals Thuram en Coman uit Guadaloup. En vergeet Mbappé niet. Weliswaar niet Caribisch, maar mateloos populair, of hij nou speelt of niet.”

Bron: Persbureau Curacao