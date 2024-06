NOS | Een op de vijf inwoners op Aruba is vluchteling of zoekt bescherming

Colombia gaat rond de twaalfduizend militairen en politieagenten inzetten om de veiligheid te garanderen tijdens een top van de Verenigde Naties die van 21 oktober tot 1 november wordt gehouden in de stad Cali.

Het gaat over de COP16, een VN-top over biodiversiteit. Dat is gisteren bekend gemaakt. De zware beveiliging is een gevolg van bedreigingen van dissidente guerrillastrijders van de FARC die in de regio actief zijn en een open oorlog voeren tegen de regering.

Cali zegt door te gaan met het opvoeren van veiligheidsmaatregelen door vierduizend extra politieagenten toe te voegen aan de zesduizend die al aanwezig zijn in de op twee na grootste stad van Colombia. Ook zullen zestienhonderd militairen worden ingezet om samen met de politie de VN-top te beveiligen.

