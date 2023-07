RTL | Bijna twee derde blij met val kabinet, wel zorgen om stilstand

Nicolien van Peursem

De meerderheid van de kiezers vindt het goed dat het kabinet gevallen is. Wel zijn er grote zorgen dat dit stilstand gaat betekenen op belangrijke beleidsterreinen. Dat blijkt uit een peiling onder het RTL Nieuwspanel.

Een ruime meerderheid (60 procent) van de stemgerechtigden is blij met de val van het kabinet. Dat geldt niet alleen voor de achterban van oppositiepartijen, ook onder stemmers op coalitiepartijen is de grootste groep (48 procent) blij dat het kabinet gevallen is.

Als toelichting geven veel mensen aan dat ze er geen vertrouwen meer in hadden dat dit kabinet de huidige problemen gaat oplossen. Anderen zagen er alleen maar problemen bij komen en ook vinden deelnemers dat de partijen meer met zichzelf dan met het landsbelang bezig waren.

“Dit kabinet maakt niets waar. En is een typisch voorbeeld van: zachte heelmeesters maken stinkende wonden.”

Zorgen over de gevolgen

Nu het kabinet demissionair verdergaat, kunnen er de komende maanden minder beslissingen genomen worden. 9 op de 10 deelnemers maken zich hier zorgen over. Het gaat dan vooral om asiel en immigratie, maar ook om de problemen op de woningmarkt, de stijgende prijzen en het beleid rondom landbouw en stikstof. En ook over de afhandeling van de toeslagenaffaire, beleid dat al is ingezet, maakt een grote groep zich zorgen.

Volgende premier Rutte of liever Van der Plas?

De helft van de deelnemers verwacht dat Mark Rutte opnieuw premier wordt, en dat we dus een kabinet-Rutte V tegemoet kunnen zien.

Vinden ze dat dan ook een goed vooruitzicht? Niet per se: twee derde vindt het niet acceptabel als Rutte weer premier wordt. Slechts een kwart (27 procent) vindt dat wel acceptabel. Van de VVD-achterban vindt ruim twee derde (68 procent) Rutte acceptabel als premier.

In de peilingen gaan VVD en BBB op dit moment nek aan nek, dus ook BBB zou de minister-president kunnen leveren. En, opvallend: Caroline van der Plas kan op groter draagvlak rekenen dan Mark Rutte: 38 procent vindt Van der Plas acceptabel als premier.

Een kwart (27 procent) van de mensen denkt dat de val van het kabinet ook gevolgen gaat hebben voor hun eigen leven. Ze noemen vooral de hoge prijzen voor energie en boodschappen, het stikstofbeleid en de gevolgen voor de woningmarkt. Een panellid schrijft: “Doordat de stikstofproblemen niet aangepakt worden, blijft de woningmarkt op slot. En dan heb je ook nog de asielproblemen. Alles grijpt in elkaar als een enorme knoop. En dat raakt ons allemaal.”

Hoe jonger, hoe meer deelnemers zich zorgen maken over hun eigen leven. 4 op de 10 jongeren van 18-25 jaar verwacht dat de val van het kabinet invloed zal hebben op hun eigen leven.

Bron: RTL Nieuws