Telegraaf | Zangeres Tina Turner op 83-jarige leeftijd overleden

Zangeres Tina Turner, wier echte naam Anna Mae Bullock is, is overleden. De Amerikaanse stierf woensdag op 83-jarige leeftijd na een lang ziekbed in haar huis in Küssnacht in Zwitserland, meldt Sky News op basis van haar woordvoerder.

„Met haar overlijden verliest de wereld een muzieklegende en een rolmodel”, aldus haar woordvoerder. Turner, geboren in Tennessee, begon haar carrière in de jaren vijftig. Ike Turner, die later haar man werd, ontdekte haar op 17-jarige leeftijd. De twee gingen samen muziek maken en scoorden hits met onder meer River Deep, Mountain High en Proud Mary. Door haar traumatische huwelijk met de zanger, waarin hij haar regelmatig mishandelde, leed ze aan ptss. Ze belandde meermaals op de eerste hulp met verwondingen. Het huiselijk geweld leidde zelfs tot een zelfmoordpoging in 1968. De zangeres vroeg in 1976 de scheiding aan. Ike overleed in 2007.

Later had Turner, ook wel bekend als de Queen of Rock ’n’ Roll, een succesvolle solocarrière met grote hits als Private Dancer, The Best en What’s Love Got To Do With It. Wereldwijd verkocht ze meer dan 200 miljoen albums en werd ze maar liefst 25 keer genomineerd voor een Grammy, waarvan ze er acht won.

Haar show in Rio de Janeiro in 1988 trok liefst 180.000 bezoekers, en is daarmee nog steeds een van de grootste concerten ooit. In 2008 en 2009 maakte Turner haar laatste wereldtournee.

Darmkanker

In de afgelopen jaren kreeg de zangeres te maken met verschillende gezondheidsproblemen. Op haar zeventigste stopte Turner met zingen om in Zwitserland te trouwen én wonen met de Duitser Erwin Bach. Slechts een paar dagen na het huwelijk kreeg de Amerikaanse een beroerte. Toen ze eenmaal hersteld was, kreeg Turner opnieuw slecht nieuws. Er werd darmkanker bij haar vastgesteld.

Ook leed de zangeres aan nierfalen, waarna haar man Erwin besloot zijn nier te doneren. Na de operatie kreeg de zangeres het weer zwaar voor de kiezen toen haar zoon Craig op 59-jarige zelfmoord pleegde.

Eind vorig jaar moest Turner ook afscheid nemen van haar 62-jarige zoon Ronnie. „Je hebt de wereld veel te vroeg verlaten. Ik sluit mijn ogen in verdriet en denk aan je, mijn lieve zoon”, schreef de zangeres daarover.

’Mishandeld leven’

In een documentaire over haar leven, die in 2021 uitkwam, blikt de ster terug op haar leven: „Ik heb een mishandeld leven gehad. Er is geen andere manier om het verhaal te vertellen. Dat is de realiteit. Dat moet ik accepteren… Mijn leven was geen goed leven. Het slechte brengt het goede helaas niet in evenwicht.”

Bedroefde reacties

In een eerste reactie op de dood van zangeres Tina Turner, noemt de Amerikaanse regering haar overlijden een enorm verlies. „Tina Turner was een icoon, een muziekicoon die vele geweldige momenten had in haar carrière”, zei perschef Karine Jean-Pierre van het Witte Huis. „Heel verdrietig om het nieuws te horen. Ik was een grote fan van Tina Turner. Zoals u aan mijn reactie kunt zien, is dit het eerste wat ik ervan hoor. En het is een enorm verlies, een enorm verlies voor de gemeenschappen die van haar hielden, zeker voor de muziekindustrie.”

Ook collega-zanger Bryan Adams reageert op het trieste nieuws. „Ik zal voor altijd dankbaar zijn voor de tijd die we samen hebben doorgebracht op tournee, in de studio en als vrienden. Bedankt dat je de inspiratie bent voor miljoenen mensen over de hele wereld door je waarheid te spreken en ons het geschenk van je stem te geven. It’s Only Love and that’s all.”

„Ik ben zo bedroefd over het overlijden van mijn geweldige vriendin Tina Turner”, schrijft Rolling Stones-frontman Mick Jagger op Instagram. „Ze was echt een enorm getalenteerde artieste en zangeres. Ze was inspirerend, warm, grappig en gul. Ze heeft me zo goed geholpen toen ik jong was en ik zal haar nooit vergeten.”

De Amerikaanse acteur George Takei noemt Turner een „ware legende.” „Ze was onze River Deep en onze Mountain High, de Private Dancer in onze harten. Ze liet ons zien dat liefde er echt alles mee te maken heeft, en dat we echt nog een held nodig hadden. En zij was het. Rust nu, Proud Mary. Verhef je stem hoog in de hemel. Je was altijd gewoon The Best.”

Zangeres Ciara schrijft dat ’de hemel er een engel bij heeft’. „Rust in het paradijs Tina Turner. Bedankt voor de inspiratie die je ons allemaal hebt gegeven.”

Zelfs het Amerikaanse ruimtevaartprogramma NASA reageert op het overlijden van het icoon. „Simply the Best. Muzieklegende Tina Turner schitterde op het podium en in miljoenen harten als de Queen of Rock ’n’ Roll. Haar nalatenschap zal voor altijd tussen de sterren leven.”

Bron: Telegraaf