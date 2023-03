Telegraaf | ’Woensdag mogelijk arrestatiebevel Trump’

Woensdag komt de special grand jury voor het eerst sinds maandag weer bijeen en is er weer een kans op een besluit. Die jury bestaande uit burgers beoordeelt of er genoeg bewijsmateriaal is voor een rechtszaak.

Volgens Fox News zal er vandaag nog een getuige worden gehoord. Daarna zou gestemd kunnen worden over Trumps lot. Er zijn aanwijzingen dat Trump inderdaad strafrechtelijk vervolgd zal worden, maar het is allerminst zeker.

In het geval van vervolging zou Trump zich volgende week moeten melden, zo vertellen anonieme bronnen tegen Fox News en CNN. Hij zou daarvoor persoonlijk naar de rechtbank in New York moeten komen. Dan zullen zijn vingerafdrukken genomen worden en wordt een politiefoto gemaakt. Daarna wordt hij dan voorgeleid voor de rechter.

Stormy Daniels

Trump zou worden aangeklaagd voor vermeend administratief gesjoemel ruim zes jaar geleden toen hij presidentskandidaat was. Het zou geen ernstig misdrijf zijn. Maar volgens Trump en zijn partijgenoten gaat het om „een ongekende politieke vervolging door de links-radicale aanklager Bragg van een ex-president en kandidaat bij de volgende presidentsverkiezingen.”

De aanklacht richt zich op mogelijk strafbare feiten in de administratie van Trump en ondernemingen van hem na de betaling van een bedrag van 130.000 dollar als zwijggeld aan pornoster Stephanie ’Stormy Daniels’ Clifford door een raadsman en zakenpartner van Trump, Michael Cohen. De betaling zou zijn verhuld en mogelijk is belasting ontdoken volgens de wetten van de staat New York. Trump en zijn advocaten stellen dat hij destijds het slachtoffer was van afpersing door Daniels.

Een aantal details zullen anders lopen dan bij een gewone verdachte. Zo is de verwachting dat Trump geen handboeien om hoeft en niet in een cel hoeft te wachten op zijn voorgeleiding. Ook zullen er waarschijnlijk geen beelden naar buiten komen. In de VS is vaak een ’prep walk’ gebruikelijk. Daarbij wordt een verdachte geboeid langs camera’s geleid.

’Veilige’ arrestatie

Maandag is er overlegd hoe Trumps mogelijke arrestatie veilig georganiseerd moet worden. Dat is een enorme operatie. De New Yorkse politie heeft daarvoor contact gehad met onder meer de anti-terrorisme taskforce van de FBI en ook de geheime dienst. Trump wordt als ex-president nog steeds beveiligd door de geheime dienst, en zal ook beveiligd blijven tijdens deze procedure.

In New York, Washington DC is de politie in verhoogde staat van paraatheid gebracht. In New York moesten dinsdag alle agenten al standby staan, ook moest iedereen in uniform aan het werk, ook agenten die normaal in burgerkleding werken. Rond Trump tower en het gerechtsgebouw zijn extra hekken en barricades geplaatst. Dinsdagochtend zorgde een bommelding voor een onderbreking bij een hoorzitting in een andere zaak tegen Trump waarin hij mogelijk wordt aangeklaagd voor fraude.

Bestorming Capitool

In de hoofdstad Washington DC heeft de politie extra hekken rond het Capitool geplaatst. Dinsdag gold er een noodverordening en waren er veel meer agenten op de been dan normaal. De politie in Washington wil niet verrast worden zoals op zes januari 2021 toen Trump-supporters het Capitool bestormden. De politie benadrukt dat er deze keer geen gerichte dreiging is voor het Capitool.

Bij het gerechtsgebouw in New York verzamelden zich dinsdag een handjevol supporters en tegenstanders van Trump. Los van wat felle discussies bleef het rustig. Tot nu heeft Trumps oproep om te demonstreren nog nergens voor een grote opkomst gezorgd. Bij een protest maandagavond voor de rechtbank kwamen zo’n vijftig supporters opdagen. Zowel maandag als dinsdag waren er veel meer politieagenten en journalisten bij de rechtbank dan dat er Trump-supporters waren.

Bron: Telegraaf