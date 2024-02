PBC | Subsidie Dierenbescherming in de wacht wegens problemen met financiële verantwoording

WASHINGTON – Het zakenimperium van Donald Trump is getroffen door een financiële sloopkogel. De oud-president moet een megaboete betalen van ruim 350 miljoen dollar wegens het frauduleus opkrikken van zijn vermogen.

Ook raakt hij zijn businesslicentie in de staat New York kwijt voor een periode van drie jaar.

Oud-president van de Verenigde Staten Donald Trump

Dat heeft de rechter in de gelijknamige stad bepaald in een spectaculair civiel proces. Twee volwassen zonen van Trump, die eveneens waren aangeklaagd, moeten vier miljoen dollar boete betalen en mogen twee jaar lang geen zaken doen in de staat. De advocaat van Trump, Alina Habba, betitelde het vonnis als „de culminatie van een meerjarige, politiek gemotiveerde heksenjacht.”

Experts spreken van een ’financieel doodvonnis’, nadat Trump onlangs in een andere zaak al was veroordeeld tot het betalen van ruim 83 miljoen dollar aan schrijfster E. Jean Carroll wegens laster. Nu komt daar 354,9 miljoen dollar bij. Hoewel hij miljardair is, betekent de uitspraak dat de zakenman een aanzienlijk deel van zijn vermogen verliest, indien het vonnis niet terzijde wordt geschoven in een verwacht hoger beroep.

In de fraudezaak was 370 miljoen dollar geëist, na een aanvankelijke eis van een kwart miljard. Ook was de levenslange intrekking van Trumps businesslicentie in de staat verlangd. De zaak was aangespannen door openbaar aanklager Letitia James en allesbehalve onomstreden.

Frauduleuze verklaringen

James, een Democraat die op haar positie belandde na een campagne waarin ze beloofde toenmalig president Trump hard aan te pakken (in de VS worden openbaar aanklagers gekozen), had de civiele route bewandeld om een megaclaim te kunnen indienen. Kern van de aanklacht was dat Trump en zijn medeverdachten, onder wie twee zoons, frauduleuze financiële verklaringen hadden ingediend om goedkope leningen en verzekeringen te kunnen afsluiten. Daarvoor was de waarde van bezittingen, waaronder hotels en golfresorts, met honderden miljoenen opgekrikt.

Financiële instellingen getuigden tijdens de rechtszaak echter dat zij hun eigen boekenonderzoek hadden gedaan alvorens met de Republikein in zee te gaan, zich allerminst bekocht voelden en graag zaken deden met Trump, mede omdat hij deuren opende naar andere, zeer welgestelde klanten.

Opvallend was ook dat de rechter, Arthur Engoron, al voor de zittingen in een schriftelijk tussenvonnis op basis van ingebrachte stukken en berekeningen van de aanklager vonniste dat Trump aansprakelijk was voor frauduleus handelen. Getuigen en experts die tijdens het proces anders beweerden, waren zodoende mosterd na de maaltijd. Overigens bleken de berekeningen van justitie dubieus. Die geschatte waarde van Trumps bezittingen was in sommige gevallen extreem laag, waar die aan Trump zijde extreem hoog waren geweest.

Geblunderd

Trump heeft zich er bij herhaling over beklaagd dat er geen jury was in deze zaak en de rechter, eveneens een Democraat, zelf besliste. In de VS is een jury vereist bij civiele zaken met een claim van meer dan 20 miljoen dollar. De aanklager in New York had in dit geval een staatswet gebruikt om dat te omzeilen. Trumps advocaten hadden geblunderd door daar geen bezwaar tegen te maken.

De oud-president had al wel beroep aangetekend tegen het tussenvonnis. Ook nam hij geregeld de rechter en de griffier op de korrel. Laatstgenoemde was er door Trump van beticht partijdig te zijn nadat een foto was opgedoken waarin ze samen poseerde met de Democratische Senaatsleider Chuck Schumer. Trump kreeg van de rechter een spreekverbod en dwangsommen opgelegd wegens het in diskrediet brengen van de griffier, die in het Amerikaanse rechtsstelsel een belangrijke adviserende rol kan hebben voor een rechter.

In het vonnis van vrijdag schrijft rechter Engoron dat de megaboete mede zo hoog is uitgevallen door de ongeloofwaardigheid van Trump als getuige tijdens het proces. De oud-president „reageerde zelden op de gestelde vragen, en hield vaak lange, irrelevante speeches over zaken die ver buiten de reikwijdte van de rechtszaak lagen. Zijn weigering om vragen rechtstreeks, of überhaupt, te beantwoorden hebben zijn geloofwaardigheid ernstig gecompromitteerd” aldus de rechter.

Trump, die wordt bedolven onder rechtszaken, heeft de hele affaire een politieke heksenjacht genoemd. Hij maakte tijdens zittingen gebruik van zijn spreekrecht om van leer te trekken tegen de aanklager, de rechter en de Democraten, die volgens hem achter het proces zitten om zijn presidentiële aspiraties de nek om te draaien. Het leidde dit tot meerdere confrontaties met rechter Engoron, die aangaf geen politieke campagnespeeches in zijn rechtszaal te dulden. Engoron gaf aan het einde van de zittingen aan de zaak ’gek genoeg’ te zullen gaan missen. ’Het was een ervaring’, sprak hij.

Bron: Telegraaf