Democracy now! | Wednesday, January 3, 2024

Een andere naam die rondzingt, is die van oud-president Bill Clinton van de Verenigde Staten. Hij zou volgens ABC News nooit zijn beschuldigd van illegale activiteiten, maar is wel geregeld met het privévliegtuig van Epstein naar internationale bestemmingen zoals Parijs, Bangkok en Brunei gevlogen. Volgens de Amerikaanse krant wordt Clinton in ruim vijftig van de stukken genoemd, met name vanwege een reeks mislukte pogingen van Giuffre on hem te laten getuigen over zijn band met Epstein.

Ook de naam van Jean-Luc Brunel wordt verwacht. De Franse modellenscout richtte met steun van Epstein een modellenbureau op en zou niet alleen meisjes hebben geronseld, maar ze ook hebben misbruikt. Brunel, die onder anderen werd beschuldigd van verkrachting van het Nederlandse oud-model Thysia Huisman, hing zichzelf op in zijn cel in Parijs in februari 2022.