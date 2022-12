NOS | Paus roept in kersttoespraak op tot einde ‘zinloze oorlog’ in Oekraïne

In zijn jaarlijkse kersttoespraak noemde paus Franciscus een groot aantal conflicten in de wereld, waarbij hij extra aandacht had voor de oorlog in Oekraïne. Hij sprak, zoals al eerder, de wens uit dat er snel een einde komt aan “deze zinloze oorlog”.

De paus sprak vanaf het balkon van de Sint-Pietersbasiliek in Vaticaanstad voor een gehoor van duizenden mensen op het Sint-Pietersplein en miljoenen mensen voor de tv. De paus spreekt twee keer per jaar, met Kerstmis en Pasen, ‘urbi et orbi’, Latijn voor ‘voor de stad en de wereld’.

De paus zei dat Oekraïners “deze Kerstmis doorbrengen in duisternis, in de kou, of ver van huis als gevolg van de verwoesting van tien maanden oorlog”. Ook het conflict in Syrië is volgens de paus “naar de achtergrond verdwenen, maar niet voorbij”.Paus: stop deze zinloze oorlog in Oekraïne

Daarnaast noemde paus Franciscus de conflicten in onder andere Jemen, Myanmar, Iran, de Sahel en tussen Israël en de Palestijnen. “We maken een tijd door met een ernstig gebrek aan vrede.” Er is, zo herhaalde hij wat hij al eerder had gezegd, sprake van een “Derde Wereldoorlog”.

Ook vroeg Franciscus aandacht voor hongersnoden in de wereld. “Laten we denken aan mensen die honger lijden, vooral kinderen, terwijl er dagelijks grote hoeveelheden voedsel worden verspild en er veel middelen worden besteed aan wapens.”

Door de oorlog in Oekraïne is deze situatie volgens de paus verder verslechterd. Hele bevolkingsgroepen zijn volgens hem de hongernood nabij, “vooral in Afghanistan en in landen van de Hoorn van Afrika”. De paus riep politiek leiders op om zich ervoor in te zetten dat “voedsel alleen nog een instrument van vrede zal zijn”.

