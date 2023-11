Telegraaf | Zorgen om snel groeiend toerisme op Curaçao: ’Dat eigene mag niet verloren gaan

Stijgende prijzen raken lokale bevolking | Koen Nederhof

Meer dan een half miljoen toeristen. Curaçao slecht dit jaar een magische grens en groeit vrolijk verder.

Na de pandemie werd de vakantieganger de kurk waar de economie op drijft. Maar tegelijk zijn er zorgen dat het eiland overspoeld wordt en de lokale bevolking het klatergoud misloopt.

Shanty Roosje zet de tafeltjes buiten in een smal straatje in hartje Willemstad. „Laat die toeristen maar komen. Hoe meer, hoe beter.” De Mojito’s Bar, waar ze werkt en waar ze volgens de knalgele letters op de gevel de beste mojito’s schenken én bijna 100 soorten rum aanbieden, verwacht weer een drukke middag en avond.

„Je moet dezer dagen in de horeca zijn als je veel geld wil verdienen. Je krijgt veel fooi”, vertelt ze. Ze spreekt Nederlands en Engels, een must, legt ze uit. Gelukkig zetten ze daar op school op in, want ’zonder die talen heb je een probleem bij het solliciteren’ nu het eiland vol inzet op toerisme als economische drijfveer. „Kijk maar rond, ze gooien oude gebouwen plat en zetten er hotels voor in de plaats.”

Concurrentiestrijd

De cijfers liegen niet. Voor de pandemie kwamen er rond de 450.000 toeristen naar het eiland, dit jaar 550.000. De groei zet zich volgend jaar door naar 600.000, is de verwachting van het Curaçao Tourist Board (CTB).

Dat ging niet zonder slag of stoot. Het afgelopen jaar ontspon zich vanuit Nederland een onvervalste concurrentiestrijd richting het eiland. Zowel qua capaciteit als prijs. Corendon kocht bij KLM 800 stoelen per week in om zijn gasten te vervoeren. De touroperator besloot een tweede hotel aan de noordwestkant van Willemstad te bouwen. The Rif verwelkomt op 15 december de eerste gasten. Op dit moment wordt nog koortsachtig gebouwd om die deadline te halen.

Corendon koos voor ’dan-doen-we-het-wel’



Om ook die vakantiegangers naar het eiland te vervoeren, wilde Corendon de deal met KLM uitbreiden. Dat plan klapte, zeggen betrokkenen. In plaats van dat er méér stoelen voor een iets hogere prijs beschikbaar kwamen, vroeg KLM ’fors’ meer voor de bestaande deal. Corendon koos voor de dan-doen-we-het-wel-zelf-methode. Vorige week vrijdag vertrok de eerste kist met 432 plaatsen aan boord. Vanaf medio december gaan vijfmaal per week Corendon-vliegtuigen op en neer.

Voor de eilanders voelt dat als een redding. KLM heeft het op het eiland verbruid, klinkt het regelmatig. De airline vroeg volgens minister Ruisandro Cijntje van Economische Ontwikkeling in 2020 of na de eerste lockdown het eiland zo snel mogelijk weer open kon, om de lucratieve route te vullen.

Ticketprijs explodeert

Toen corona naar de achtergrond verdween en Curaçao toerisme als herstelmotor voor de economie wilde inzetten, schaalde KLM plots af naar een niveau van een aantal jaar geleden. Onverbiddelijk ging er in zomer 2022 liefst 50 procent van de capaciteit af. De ticketprijs explodeerde. „KLM blijft voor ons een belangrijke partij. Maar wat denk je dat zoiets betekent? Dat is een klap voor onze economie”, zegt minister Cijntje. Bovendien werd het door de forse ticketprijs voor de eilanders lastig om een ticket naar Schiphol te boeken.

Onderwijl bleef TUI, de derde maatschappij die op Curaçao vliegt, een stabiele factor. De touroperator met resorts op het eiland vloog wél stug door, maar vulde niet de leemte. Al gaan er inmiddels sinds deze maand wel 14 vluchten per week. Dat waren er elf, eerder zelfs negen. Bovendien gaat ook TUI een extra resort bouwen, dat in 2026 af is.

Corendon zet de markt nu op scherp met zijn nieuwe directe lijn. Ook KLM is inmiddels weer vluchten aan het bijzetten in de drukke vakantieperiodes. Tel daarbij het gestaag groeiend aantal vakantiegangers uit landen als de VS, Canada, Brazilië en Colombia. Niet zo gek dat 2023 het jaar was dat Curaçao door de magische grens van een half miljoen toeristen brak – als je de cruiseschippassagiers niet meerekent.

Waterstofproject

„Toerisme is de snelste manier om de economie te stimuleren. Je investeert, mensen komen hierheen en laten geld achter. Vandaar dat we zo hebben ingezet op groei”, zegt CTB-voorman Muryad de Bruin. Cijntje vult aan dat het eiland ook andere plannen heeft. De bekende, maar vervallen raffinaderij op het eiland moet een basis worden voor een waterstofproject. Tegelijk zijn er plannen om de sector van financiële services uit te bouwen. Maar het toerisme moet de motor zijn om dat te doen.

En daarbij moet, zo vertellen Cijntje en De Bruin, Nederland niet de enige bron van vakantiegangers zijn. „We willen een groei die in balans is. Niet als een kip zonder kop, maar wel gestaag. Duurzaam, met de juiste kwaliteit van bezoekers en een goede mix aan nationaliteiten”, aldus Cijntje.

Dat is niet zonder reden, legt Corendon-baas Atilay Uslu uit. Hij woont tegenwoordig zelf de helft van de tijd op het eiland en weet dat de Nederlandse toeristen niet de grote geldmachine zijn. Amerikanen, Brazilianen en Colombianen geven meer uit aan en tijdens hun reis. „Maar Amerikanen huren minder vaak auto’s, gaan minder naar beachclubs en naar restaurants. Ze blijven meer in hun hotel. Nederlanders gaan eropuit. Voor het eiland is dat heel interessant.”

Maar door het groeiend aantal resorts, dreigen kleine spelers alsnog mis te grijpen, zeggen critici. De vraag is hoe het eiland zelf kan profiteren van de ontwikkeling. De grote toeristische partijen worden gerund door ’buitenlanders’. „Je merkt ook dat stagiairs die hier vanuit Nederland komen, een grotere kans op een baan hebben dan wij”, zegt serveerster Roosje van de Mojito’s Bar. En er is meer, zegt ze. „Doordat er zoveel toeristen komen, gaan de prijzen omhoog. Ook in de supermarkten. Voor ons als lokale bevolking wordt het steeds lastiger om het dagelijks leven te betalen.”

’Wel erg snel’

Ook Gerlinde Berckmoes maakt zich zorgen. De voorzitter van Casha, een koepel van kleine ondernemers uit de toeristische sector met 100 leden, is niet tegen groei, benadrukt ze. „Integendeel, dankzij de groei van de Noord-Amerikaanse markt komen er nu meer luchtvaartmaatschappijen vanuit Amerika naar hier. Dat is goed voor de balans. Bovendien zorgt de concurrentie voor lagere ticketprijzen.”

Maar nu zijn er 8500 kamers. De geplande groei van 4600 hotelkamers en een onbekend aantal kleinere projecten en accommodaties in twee jaar tijd is te veel volgens Casha. „Het gaat nu wel erg snel. Ik vraag me af of het eiland daar wel klaar voor is.”

Volgens Casha ontbreekt de infrastructuur om te groeien richting een miljoen toeristen, zowel op de luchthaven als op het land. De stroom valt bovendien nu al regelmatig uit in delen van het eiland.

Bovendien is het volgens de koepel de vraag of het genoeg personeel is. Er is nu al een tekort en een baan in de toeristische sector is niet aantrekkelijk genoeg. Cijntje herkent dat wel. „Mensen willen niet in het toerisme werken. ’We gaan niet dienen voor lage lonen’, hoor je dan. Het is aan ons om mensen mee te nemen in het feit dat er geld te verdienen is.”

Kleine ondernemers

Dat er geld te verdienen is, weten ook de grote vakantieboeren. Ketens bouwen volop en nemen andere resorts over. De kleine ondernemers vinden dat de grote resorts te veel macht krijgen en de kleine ondernemers weggedrukt zullen worden. Nu al merken duikscholen, boutiquehotels en beachclubs dat de klanten liever op de resorts blijven. „Duikscholen hebben 30 tot 40 procent van hun inkomsten verloren”, beweert ze. Anderen bestrijden die cijfers.

Touroperators doen hun best om zich van hun beste kant te laten zien. TUI installeert laadpalen en investeert in een plastic-recycling project. Bovendien werken opvallend veel locals op het grote kantoor op Curaçao. Bewust beleid, zo klinkt het. Corendon investeert onderwijl in groene energie, doneert etensafval aan een varkensboer en schenkt geld aan een lokaal park. Cijntje en De Bruin stimuleren grote resorts met klem om aandacht te besteden aan de lokale bevolking. „We pushen ze om lokaal in te kopen, of het nu gaat om levensmiddelen of de bouw.”

Maar de vrees dat het te snel gaat, leeft op het eiland, blijkt ook uit gesprekken met de lokale bevolking. Die hoopt dat de vervallen raffinaderij nog wat gaat betekenen. Dat moet anders, vindt Cijntje. De locals moeten toerisme gaan waarderen. Maar als dat niet lukt, heb je een probleem, legt Berckmoes uit. „Dan krijg je een anti-houding naar de toerist en gaat de toerist zich niet meer veilig voelen. En is er de kans dat de toeristen nog meer gaan kiezen voor een verblijf binnen de veilige muren van een resort en gaan de kleinere zaken ten onder. De manier waarop het nu gaat, zorgt ervoor dat je juist de bevolking tegen je krijgt”, waarschuwt ze.

Criminaliteit

De potentiële gevolgen? De prijzen op de stranden en aan de bar worden nu al door de locals ervaren als veel te duur in verhouding tot hun loon. Dit kan leiden tot meer ongenoegen, criminaliteit en onveiligheid, omschrijft Berckmoes. „Bovendien is snelle groei vooral voor de korte termijn. We willen niet op Aruba gaan lijken. Amerikanen komen juist hierheen, omdat ze iets eigens zoeken en dat op Aruba niet meer vinden. Dat eigene mag niet verloren gaan. Maar je ziet nu al dat de smoothie-tentjes langs de weg verdwijnen, omdat toeristen niet meer komen. Er zullen kleine accommodaties en ondernemers omvallen.”

„Maar een ondernemer moet zichzelf ook slim in de markt kunnen zetten”, verweert Cijntje. De minister vervolgt: „Curaçao is all-inclusive. Wat ik daarmee bedoel is dat het hele eiland te bezoeken is. Op Jamaica of Mexico is het gevaarlijk je resort te verlaten. Hier is het veilig, dus moedigen we toeristen aan: ga mee het hele eiland over. Dat is ook voor de grote resorts beter, scheelt hun weer drank en eten.

Bron: Telegraaf