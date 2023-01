Telegraaf | Twee Nederlanders veroordeeld tot doodstraf in Marokko

Door John van den Heuvel

MARRAKECH – Het gerechtshof in Marokko heeft twee Nederlanders veroordeeld tot de doodstraf wegens een vergismoord in café La Crème in Marrakech in november 2017. Het tweetal, Shardyone S. (31) en Edwin R.M. (27), was ingehuurd om in Marrakech een aartsvijand van Ridouan Taghi te vermoorden, maar schoot per ongeluk de zoon van een hoge Marokkaanse rechter dood.

Het beoogde slachtoffer was de Marokkaanse Nederlander Mustapha el F, alias Moes, die kort voor de aanslag van stoel was gewisseld en daardoor aan de dood ontsnapte. Het Marokkaanse hof veroordeelde nog een aantal andere Marokkanen met een Nederlands paspoort tot lange gevangenisstraffen van zes tot 20 jaar.

Een neef van Taghi, Jouad F., is tot zes jaar veroordeeld wegens betrokkenheid bij de moord en ook twee broers van Taghi hebben lange gevangenisstraffen gekregen voor hun rol bij de vergismoord.

Doodstraf

Shardyone S. en Edwin R.M. waren ook al in eerste aanleg tot de doodstraf veroordeeld. Het bewijs tegen hen is sterk. Ze werden vanwege hun opvallende rastakapsels al bij binnenkomst door de Marokkaanse veiligheidsdienst in de gaten gehouden en kort na de aanslag gearresteerd.

Hoewel ze in eerste instantie alles ontkenden, besloten ze na hun veroordeling toch met de Marokkaanse politie samen te werken en informatie over de achtergronden van de aanslag te delen.

Edwin R.M. verklaarde dat Taghi achter de aanslag zat en ook betrokken was bij de moord op een jongere broer van R.M. De beide Nederlandse uitvoerders van de vergismoord hoopten door hun medewerking een lichtere straf te krijgen. Ze vertelden na hun arrestatie ook te weten van een moordlijst, waar de naam van Peter R. de Vries op voorkwam.

Dodencellen

Ondanks de medewerking van de twee oordeelde het Gerechtshof deze week snoeihard over de Nederlanders en hun mededaders. De veroordeling tot de doodstraf heeft ernstige consequenties. In het geval van een levenslange straf hadden de veroordeelden een beroep kunnen doen op een verdrag dat het mogelijk maakt de straf in Nederland uit te zitten.

Nu de doodstraf is uitgesproken, vervalt die mogelijkheid. S. en R.M. zitten onder erbarmelijke omstandigheden vast in dodencellen van nog geen twee bij twee meter. Ze slapen op de grond, maar de cel is zo klein dat ze diagonaal moeten liggen.

Ze hebben inmiddels cassatie aangetekend, maar volgens een met het Marokkaanse recht bekende jurist komt het zelden voor dat de eenmaal uitgesproken doodstraf wordt herzien. Enige lichtpuntje is dat de straf al sinds 1993 niet meer is voltrokken. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft alle Nederlandse betrokkenen in deze strafzaak consulaire bijstand verleend.

Bron: Telegraaf