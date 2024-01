DKR | Will Johnson: Voorstel Bonaire schadelijk voor Saba

Volgens Dick Advocaat is plaatsing van Curaçao voor het WK voetbal 2026 ’realistisch’. Dat zei Advocaat bij zijn eerste persconferentie als bondscoach van Curaçao, zaterdagavond (lokale tijd) op het eiland.

Dick Advocaat tijdens zijn eerste persconferentie als bondscoach van Curaçao.

Advocaat is benoemd door de Curaçaose voetbalbond FFK om plaatsing te bereiken voor het WK 2026, dat wordt gehouden in Canada, Amerika en Mexico. De bond ziet daarvoor goede mogelijkheden. Advocaat: „Voor ons is belangrijk dat er een goede organisatie staat, dat is nu het geval. En dat er meer goede spelers met Curaçaose roots mee gaan doen. In de afgelopen jaren zijn veel goede spelers afgehaakt. Dat willen we veranderen.”

De FFK maakte twee weken geleden bekend dat Advocaat aan de slag gaat als bondscoach. Khalid Sinouh is technisch directeur, Cor Pot Pot assistent-bondscoach en Kees Jansma perschef.

Nieuwe jongens

Sinouh gaf aan dat er hard wordt gewerkt om „nieuwe jongens” erbij te halen. Advocaat zei dat er gesproken wordt met in totaal acht nieuwe spelers. „Sommigen zijn al overtuigd, met anderen moeten we nog verder praten. Maar ik heb er vertrouwen in dat er een paar goede nieuwe spelers aansluiten.” Namen wilde hij niet noemen.

Dick Advocaat, oud-bondscoach van onder meer Oranje en oud-trainer van Feyenoord, PSV en AZ, benadrukte nadrukkelijk dat hij mogelijkheden ziet voor kwalificatie. „Als we alleen maar waren gekomen voor het mooie weer, hadden we ook in Spanje op het strand kunnen gaan liggen.”

De voorzitter van FFK benadrukte tijdens de persconferentie dat Curaçao in een relatief eenvoudige poule is ingeloot voor de WK-kwalificatiewedstrijden. Het land zit in poule C met Haïti, Sint Lucia, Barbados en Aruba. Curaçao staat op de 90e plaats van de FIFA-ranking, Haïti neemt een positie hoger in. Sint Lucia, Barbados en Aruba staan veel lager. In juni zijn de eerste WK-kwalificatiewedstrijden.

