PBC | Wapen uitgeleend aan moordenaar Boechi: 12 maanden

Koen Nederhof

Curaçao werkt aan een eigen nationale luchtvaartmaatschappij, die ook op Schiphol moet gaan vliegen. Dat zegt minister Ruisandro Cijntje van Economische Ontwikkeling in gesprek met De Telegraaf. Hij laat momenteel onderzoek doen naar de haalbaarheid van het plan.

„We moeten hier wel voor gaan. We zien dat andere eilanden dit ook doen. Bovendien kunnen we niet langer accepteren dat onze economie afhankelijk is van een privébedrijf”, verwijst hij onder meer naar KLM. De luchtvaartmaatschappij maakte zich vorig jaar immens impopulair op Curaçao door plots de helft van de vluchten te schrappen. De economie, nog herstellende van corona, kreeg zo een nieuwe klap.

Cijntje erkent dat een eigen carrier een project van de lange termijn is, zeker als die de oceaan over moet kunnen steken. „Daarom zoeken we daarnaast strategische partnerschappen met partijen die investeren in het eiland en dus niet zomaar de stekker eruit kunnen trekken.”

Bron: Telegraaf