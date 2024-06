PBC | Top 0.3% belastingplichtigen met schuld dragen 1/3e totale belastingschuld

Curaçao: 10 megawatt batterijen

In Curaçao komt ongeveer 30 procent van de elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen. Er zijn 3 windparken van in totaal 46,5 megawatt en goed voor 25 procent van de elektriciteitsproductie. Daarnaast is er ongeveer 23 megawattpiek aan zonnepanelen op daken geïnstalleerd. Ook in Curaçao is er een toename van elektrisch vervoer te zien. Er wordt gewerkt aan een pilotproject met 6 elektrische bussen voor het openbaar vervoer. Het gaat om een offgrid systeem voor het laden van de bussen met 1,1 megawattpiek zonnepanelen en batterijen.

Aqualectra wil het aandeel hernieuwbaar in de elektriciteitsmix in stappen verhogen naar 70 procent. Om dit te bereiken wordt er op korte termijn een nieuw windpark van 22 megawatt gebouwd, investeert het in een zonnepark van 10 megawattpiek en 32,5 megawatt vermogen aan batterijen. Hiermee komt het aandeel hernieuwbaar eind 2024 uit rond de 50 procent, waarvan 40 procent door windenergie en een kleine 10 procent uit zonne-energie. In 2027 is Aqualectra van plan om de turbines bij de twee oudste windparken te vervangen door nieuwe, grotere modellen. Hiermee stijgt de totale capaciteit windenergie naar 94,5 megawatt. Om de grote hoeveelheden windenergie in te passen wordt er ook nog 10 megawatt vermogen aan batterijen geïnstalleerd.

Sint Maarten: nog geen concrete plannen

In Sint Maarten wordt momenteel een zeer beperkte hoeveelheid hernieuwbare stroom opgewekt. Kleine zonnepaneelinstallaties voor eigen verbruik kunnen geïnstalleerd worden zonder goedkeuring van netbeheer en energiebedrijf GEBE. Hierdoor is het onduidelijk hoeveel zonnepanelen er op daken geïnstalleerd zijn.

Op dit moment zijn er weinig concrete plannen voor de energietransitie in Sint Maarten. Er wordt gewerkt aan studies waaruit meer concrete projecten kunnen komen. Zonne-energie lijkt de beste optie voor meer hernieuwbare elektriciteit en zonnepanelen op daken is volgens TNO een interessante optie gezien de beperkte ruimte op het eiland voor duurzame energie. Windenergie lijkt minder geschikt te zijn voornamelijk vanwege de lage windsnelheden, de beperkte ruimte en kans op orkanen. De onderzoekers stellen dat 100 procent hernieuwbare elektriciteit in Sint Maarten zeer uitdagend is, meer dan in Aruba en Curaçao. ‘Er zijn echter wel opties denkbaar naast de uitbreiding van zon-pv, zoals afvalverbranding, geothermie vanuit Saba en St. Eustatius met een onderzeese kabel, samenwerking met het Franse Saint-Martin en het gebruik van waterstof of biobrandstoffen.’