PBC | Opbouw tribunes langs carnavalsroute mag pas 27 januari beginnen

Nick de Jager

Zo, daar moet je ballen voor hebben. Veel mensen in de reiswereld keken raar op toen Corendon vorig jaar een stap zette die goed toont waar de reissector anno 2024 om draait.

Het bedrijf besloot voortaan met geleasede vliegtuigen naar Curaçao te vliegen. Alsof KLM en Tui samen al niet hard genoeg touwtrekken om de Nederlandse toerist naar de Cariben te mogen overhevelen. Wat had het vrij kleine Corendon nou in dat machtsspel te zoeken?

Risicovolle zet van Corendon

Voorheen werkte Corendon op Curaçao samen met KLM: de blauwe zwaan bracht de toerist de oceaan over, eenmaal daar deed de touroperator de rest. Nu worden die geallieerden kneiterharde concurrenten: Corendon zal nu vijf keer per week van Schiphol op Hato Airport in Curaçao vliegen, waardoor het totaal aantal wekelijkse vluchten tussen beide luchthavens toeneemt van 15 naar 20. ‘Met pijn in het hart’, schreef de onlangs vertrokken Corendon-ceo Steven van der Heijden, maar een noodzakelijke stap ‘om zich te verzekeren van voldoende vluchtcapaciteit’.

Het is een risicovolle zet van Corendon, legt Van der Heijden uit via videoverbinding, net voordat hij zijn afscheid als topman aankondigt. Want een vlucht over de oceaan is andere koek dan een tochtje naar Alicante of Kreta. Je zit door leasecontracten vaak zeven of acht jaar aan een groot chartervliegtuig vast, de totale compensatie bij vertraagde vluchten kan op één dag al een half miljoen bedragen en prompt moet Corendon elke week ruim tweeduizend klanten de oceaan overvliegen. In de samenwerking met KLM was het nog verantwoordelijk voor 800 stoelen per week. ‘Wij zijn nu ook verkoper van losse stoelen geworden. Dat is helemaal niet ons terrein.’

Een mazzelontmoeting van Atilay Uslu

Wat tot dit besluit heeft geleid? Volgens Van der Heijden klopte KLM bij het bedrijf aan met een rits — naar Corendons believen — onmogelijke eisen. De luchtvaartmaatschappij wilde dat het bedrijf in het nieuwe contract méér ging betalen voor minder stoelen. Dikke doei, dacht de top, maar tegelijkertijd: welke opties hadden ze? Stoppen met vliegen op Curaçao was geen optie, het bedrijf heeft onlangs zijn derde hotel op het eiland geopend.

Een ontmoeting van oprichter en eigenaar Atilay Uslu met luchtvaartmaatschappij World2Fly op een Berlijnse beurs bood uitkomst. De leasemaatschappij had, in de nasleep van de pandemie, toestellen over. Corendon kon daarmee goedkoop zelf vluchten opzetten. ‘Dat was mazzel, ik kan het niet anders zeggen’, zegt Van der Heijden.

Volledig verzorgd product

De actie laat zien welke strategie Corendon op dit moment hanteert: schaal creëren en de keten zo veel mogelijk in eigen hand hebben. ‘Als je in deze sector niet de juiste keuzes maakt, ben je kansloos’, zegt Van der Heijden. ‘Aan de vluchtkant zijn we niet opgewassen tegen de efficiëntie, de frequentie en de capaciteit van een Easyjet of Ryanair. Aan de beddenkant kunnen we nooit de keuze bieden die Booking biedt. Maar wat wij wel doen, is een volledig verzorgd product aanbieden.’

Bron: Quotenet