PBC | CFT adviseert Pisas medicijnhandel aan te pakken

WILLEMSTAD – Het CFT adviseert de regering Pisas om drastisch in te grijpen in de medicijnhandel. Volgens voorzitter Raymond Gradus betaalt Curaçao per inwoner 351 gulden aan medicijnen. Dat is veel hoger dan op bijvoorbeeld Aruba.

De regering kan jaarlijks tot 40 miljoen gulden besparen door apotheken te dwingen generieke geneesmiddelen te leveren.

De zorg op Curaçao kost de gemeenschap jaarlijks 543 miljoen gulden. Minder dan de helft van dit bedrag komt uit premieheffing.

