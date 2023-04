PBC | Zilver voor zeilster Van Aanholt in Sofia

Persbureau Curacao

PALMA DE MALLORCA – De zeilsters Odile van Aanholt en Annette Duetz zijn bij de strijd om de Troféo Princesa Sofia als tweede geëindigd in de 49’erFX-klasse.

Voor de regerende 49er FX-wereldkampioenen was het de eerste krachtmeting met de concurrentie na een turbulente winter.

De Princess Sofia Trophy markeert de aftrap van de World Sailing Series 2023.

Na de afsluitende medalrace stonden alleen de Braziliaanse olympisch kampioenen Martine Soffiatti en Kahena Kunze voor het Nederlands-Curaçaose duo.

Van Aanholt en Duetz waren als nummer drie van het klassement aan de slotdag begonnen.

“Voor ons tellen de wereldbekerwedstrijden in Palma en Hyères mee om ons te kwalificeren voor het olympische Test Event in Marseille, van 7 tot en met 16 juli”, zegt Van Aanholt tegen de populairste zeilwebsite van België en Nederland, Clubracer.

“Ons kwalificatiesysteem is zo dat als we op het Test Event en het WK samen niet meer dan acht punten scoren, dus bijvoorbeeld een eerste en zevende plek, dan hebben we ons gekwalificeerd voor de Olympische Spelen van Parijs. Dat zou supermooi zijn.

Master Natuurkunde

De druk voelen de topzeilsters zeker na hun ‘hobbelige winter’ qua voorbereiding. Van Aanholt vertelt: “We zijn met twee maanden vrij begonnen, want Annette heeft haar studie afgerond. Ze heeft haar Master natuurkunde gehaald met als onderwerp de wind in Marseille.

Ze heeft onderzoek gedaan naar verschillende windmodellen en hoe je die het beste voor het olympische zeilen kunt gebruiken. Dat is opgepikt door het Watersportverbond. Zij gaan daarmee verder, samen met Sailing Innovation Centre. Wijzelf hebben natuurlijk ook veel aan haar studie.”

Hobbelige wintertraining

Daarna vertrokken Van Aanholt en Duetz met hun coach Kai Böcker voor tien dagen naar Oman, aldus Clubracer. “We dachten nog een stapje te kunnen maken in lichte condities. Daar heb je een stabiele, lichte wind.

Zo konden we volop de basistechniek trainen, want in lichtweer moet je samen heel goed synchroon bewegen en wij varen nog niet zo lang samen. We zijn er in ons eentje heengegaan en hebben alleen maar rechtdoor gevaren. Dat was heel leerzaam.”

“Vervolgens werd onze voorbereiding een beetje hobbelig. We gingen naar Vilamoura (POR), maar ik werd ziek en hield daar drie weken last van. Daardoor werd ons trainingskamp van december afgelast. Annette zat in die periode veel op de fiets, maar viel heel met slechts 5 km/u toen het zo glad was.

Daar hield ze een blessure aan over, dus zijn we in januari een beetje creatief geweest. Ik heb af en toe met andere mensen in de boot gezeten of we gingen voor een uur het water op. Door dit alles vinden we het best spannend dat de wedstrijden er aankomen.

We hebben deze winter niet alles kunnen aftikken, wat we wilden doen. We hebben er wel vertrouwen in dat we daar op andere momenten aan kunnen werken en dat het goedkomt. We hebben er super veel zin in en we kunnen weer gewoon vol gas geven.”

