CN | Zorgen over financiële onafhankelijkheid van nieuwe toezichthouder op Curaçao

Persbureau Curacao

ZWOLLE – In een recente uitspraak heeft de rechtbank in Zwolle zeven leden van een criminele organisatie veroordeeld voor hun betrokkenheid bij de smokkel van honderden kilo’s cocaïne vanuit Curaçao naar regio’s in Oost-Nederland, waaronder Twente en de Achterhoek.

De 50-jarige leider Kaptan C. uit Hengelo kreeg de zwaarste straf: negen jaar gevangenis.

Deze grootschalige actie, onderdeel van de operatie ‘Tartarus’, onthulde een uitgebreid netwerk van cocaïnesmokkel dat meerdere steden en gebieden in Nederland en Duitsland omvatte. De politie voerde invallen uit op dertien verschillende locaties, waaronder Hengelo, Enschede, Silvolde, Amsterdam, Delft, en IJmuiden, en zelfs in Vreden, net over de Duitse grens.

Naast de 50-jarige leider uit Hengelo, werd ook Martinus Z. uit Delft, een 56-jarige stukadoor die als medeleider werd gezien en de bedenker was van de smokkelmethode, veroordeeld. Beide leiders hebben aangegeven in hoger beroep te gaan tegen hun veroordeling, net als de meeste andere veroordeelden uit onder andere Hengelo, Winterswijk en Schiedam. Slechts twee mannen hebben besloten om hun straf te accepteren.

De 77-jarige handlanger Theo S. uit de Achterhoek, die zijn autobedrijf gebruikte als dekmantel voor de smokkelactiviteiten, is een van hen. In zijn loods in Silvolde werd het grootste deel van de smokkelwaar, verborgen in ladingen kalksteen, geleverd en verwerkt.

S. kreeg een lagere straf omdat hij een deels bekennende verklaring had afgelegd. De man kreeg dertig maanden gevangenisstraf, waarvan 24 maanden voorwaardelijk. Daarnaast moet hij 480 uur werken. Omdat hij zeven maanden in voorarrest zat, hoefde hij niet terug naar de cel.

De politieactie werd ondersteund door gespecialiseerde drugshonden en een zoekploeg van defensie, die geavanceerde technieken zoals grondradar inzette. Tijdens de acties werden grote hoeveelheden drugs, geld, luxe goederen en administratie in beslag genomen.

Bron: Persbureau Curacao