PBC | Waterpoloteam ORCA wint van Nunspeet

WILLEMSTAD – Waterpoloteam Nunspeet heeft in het Pisina Bennie Leito zwembad gisteren verloren van het Curaçaose ORCA. De Nederlanders waren te gast. De wedstrijd eindigde in een 20-12.

Nunspeet wordt geleid door Peter de Jongh, die Curaçaose roots heeft en vorig jaar hoofdscheidsrechter was tijdens het Internationale waterpolo toernooi van ORCA.

Het ORCA-herenteam was gisteren aangevuld met jeugdspelers. De wedstrijd werd gewonnen door ORCA, mede door mooie spelacties van jeugdspeler Gabriel Rodriquez en keeper Harold Martis.

Nunspeet had met een aantal spelers uit de reserve tweede klasse Bond een stevig team. Maar het spelen van 4 x 8 minuten nettospeeltijd wordt in Nederland alleen in de hoofdklasse gedaan waardoor Nunspeet het wat zwaarder had.

Heel bijzonder was dat dit herenteam nieuwe waterpoloballen voor zowel de heren, dames als jeugd meebracht naast een set waterpolocaps. ORCA staat open voor spelers en zwemmers die minder draagkrachtig zijn door de contributie laag te houden. Dit is mede mogelijk door bovengenoemde acties vsn waterpoloteam Nunspeet, aldus ORCA.

